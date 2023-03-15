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【入職要求】教育局委託北京師範大學　5月舉辦新入職教師內地學習團

社會 21:22 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

蔡若蓮今日（15日）起展開兩天北京訪問行程，包括到訪北京師範大學。（蔡若蓮facebook）

教育局要求，所有公帑資助學校新入職教師及公營學校擬晉升教師，均須參加內地學習團。教育局局長蔡若蓮今日（15日）展開兩天北京訪問行程，包括到訪北京師範大學。她表示，已委託北京師範大學於5月舉辦新入職教師內地學習團，提供100個培訓名額，她相信香港教師有機會到北師大學習，定能有所啟發和收穫。

蔡若蓮透過社交網站發文指，今日展開在北京的兩天訪問行程，早上和同事一起到訪教育部語言文字應用研究所，了解普通話水平測試安排和要求。她提到，普通話是法定國家通用語言，香港的語文教育政策是要提升學生「兩文三語」的能力，教育局亦鼓勵教師持續學好普通話，以便利帶領不同的內地交流活動。

她其後到訪教育部教育考試院，提到大灣區設立港人子弟學校，供港人子女修讀香港課程，有助吸引更多港人子女到區內升學，進一步推動兩地教育合作。她指出，教育考試院就於大灣區設立「試點」的文憑試考場，以便利港人子弟應考，提供了不少意見和建議。訪問團亦了解教育考試院在內地承辦各類內地和國際性考試的工作。

蔡若蓮於今日下午到訪北京師範大學，形容這是一所以教師教育、教育科學和文理基礎學科為主要特色的著名學府外，亦是全國校長和教師培訓的「重要基地」，訪問團參觀了北師大圖書館和校史館，了解北師大的發展及輝煌歷史，也聆聽了專家介紹北師大領導的基礎教育督導和監測工作，就教師教育深入交流。

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責任編輯：馮琪雅

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