【投資騙案】38歲私人銀行執行女董事墮加密貨幣騙案　被「投資專家」騙走逾1,170萬元

網上情緣騙案、投資騙案等禁之不絕，受害人遍布各階層。一名報稱任職私人銀行執行董事的女子，便墮入虛擬貨幣投資騙案，遭騙走逾1,170萬元。

該名38歲女子任職本地私人銀行執行董事，她在今年1月23日透過Telegram認識一名自稱是「加密貨幣投資專家」的騙徒。其後騙徒誘使受害人於一虛假網站投資加密貨幣，受害人建立帳戶並與自稱虛假網站管理員的另一名騙徒，透過WhatsApp對話，於今年1月24日至2月17日期間，先後共8次將總值約1,170萬元的加密貨幣，存入4個電子錢包。

受害人僅曾於1月27日獲得少量回報，但當她於2月17日欲取回款項時，發現2名騙徒卻失去聯絡，而該虛假網站亦已無法登入，頓感被騙並報警求助。案件共涉及騙款約1,170萬元。

另有一宗類似騙案，受害人是一名40歲任職研究員的女子。今年1月5日，事主在Instagram與騙徒成為網上情人，騙徒聲稱自己在加密貨幣投資有豐富經驗，引誘事主投資加密貨幣，因此損失789萬元。

事主本身沒有證券和加密貨幣投資經驗，但被騙徒看似成功的投資歷史所影響，從而相信對方，並在騙徒提供的虛假加密貨幣投資平台註冊一個交易賬戶。其後事主被騙徒指示透過平台的聊天室功能，聯絡虛假加密貨幣投資平台的「客戶服務人員」，讓事主了解充值交易賬戶的詳細資料，騙徒再指示事主將錢匯入指定的銀行賬戶，以便充值交易賬戶以進行投資。

事主在1月31日試用下，首先將4萬元匯入騙徒所提供的指定銀行賬戶，再於2月2日聽從騙徒建議，使用她的交易賬戶投資泰達幣。初時事主發現自己獲得約3,500元利潤，亦能夠將錢提取回到自身的銀行賬戶，因此相信投資平台是真實，完全相信2名騙徒，並在在2月2日至3月7日期間，事主將785萬元分22次轉帳到騙徒所提供的另外15個指定銀行賬戶。

至本月10日，事主發現她的交易賬戶顯示泰達幣餘額約155萬元(約值港幣1,200萬元），事主於是聯絡騙徒希望提款，但騙徒聲稱事主在提款之前必須支付保證金和稅款，事主覺得受騙，並將這件事告訴朋友，隨後於年本周日(12日)報警求助。案件共涉及騙款約789萬元。

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