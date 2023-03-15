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【特首上京】李家超今拜訪科技部、文旅部、商務部　感謝海關總署大力支持通關

政治 22:14 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

特首李家超（右）今日（三月十五日）上午在北京與國家文化和旅遊部部長胡和平（左）會面。（政府新聞處圖片）

特首李家超繼續在京訪問，今日先後拜訪國家科學技術部、文化和旅遊部、海關總署和商務部，與各部門領導就共同關注的事宜交換意見。期間見證《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》（《安排》）的簽署儀式。

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文旅部部長胡和平讚揚，新一屆特區政府自成立以來，積極主動融入國家發展大局，對接國家「十四五」規劃，認同特區政府新設立的文化體育及旅遊局，為打造中外文化藝術交流中心謀篇布局。

特首李家超（左三）今日上午在北京與國家文化和旅遊部部長胡和平（右五）會面。（政府新聞處圖片）

李家超表示，將助力國家加強國際傳播能力，宣揚中華文化，說好香港故事、中國故事。

特首李家超（右）今日下午在北京與國家海關總署署長俞建華（左）會面。（政府新聞處圖片）

與海關總署署長俞建華會面時，李家超感謝海關總署在香港與內地通關過程中作出大力支持和協調，令通關順利落實。雙方亦就打擊跨境走私和風險管理等合作事宜交換意見。

特首李家超（左）今日下午在北京與國家商務部部長王文濤（右）會面。（政府新聞處圖片）

與商務部部長王文濤會面時，王文濤表示，樂見港府積極對接國家發展戰略，全力拼經濟，不斷提升國際競爭力，努力尋找發展新機遇。李家超表示，感謝國家繼續支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），特區會努力凝聚各界各地支持香港加入RCEP的共識。他續指，香港會繼續積極配合商務部推動內地、香港、澳門共建三地單一自貿區，提升內地與香港貿易投資自由化和便利化水平。

特首李家超（右二）今日下午在北京與國家商務部部長王文濤（左二）會面。（政府新聞處圖片）

李家超明日將繼續在北京的行程，拜訪不同中央部委和機構。

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責任編輯：關景騰

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