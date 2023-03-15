【港穗合作】陳茂波今訪廣州　探討深化兩地合作

▲ 財政司司長陳茂波（左）今日（三月十五日）到訪廣州市，與廣東省省長王偉中（右）會面。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波今日到訪廣州市，分別與廣東省和廣州市領導會面，探討深化兩地合作，共同加速推進高質量發展和粵港澳大灣區的經濟融合。

陳茂波今日分別與廣東省省長王偉中和廣州市市長郭永航會面。陳茂波指出，在剛發表的《財政預算案》中，提出推動高質量發展的方向，除了數字經濟、第三代互聯網和國際綠色科技及金融中心，也包括人工智能和生物科技，力求以科技創新開闢發展新領域、新賽道，開拓新動能，創出新優勢。

▲ 財政司司長陳茂波（左）今日（三月十五日）到訪廣州市，與廣州市市長郭永航（右）會面。（政府新聞處圖片）

陳茂波又指，粵港之間有很大空間加強合作，透過「強強聯手」合力加速推動大灣區發展和建設，與廣東省特別是大灣區內的兄弟城市，共同建設世界級的高質量灣區。

▲ 財政司司長陳茂波（左一）到訪廣州市的盒馬網路科技有限公司。（政府新聞處圖片）

隨後，陳茂波亦到訪盒馬網路科技有限公司，了解該公司如何應用大數據、人工智能和物流科技，加速新鮮食品和產品的配送，以及於付款過程中運用人臉識別系統等。

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責任編輯：關景騰