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【法律執業者條例】律師會指目前的修訂建議不符成本效益　特首無需要就同一件事作兩次裁定

政治 22:54 2023/03/15

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香港律師會認為，特首並無需要就同一件事作出兩次裁定。（資料圖片）

立法會司法及法律事務委員會本周五審議，律政司提出修訂《法律執業者條例》，最新修訂建議，是引入「申請前甄別程序」，當海外律師申請參與國安案件前，除要向法院取得「行政長官證明書」外，進入法庭程序前，要取得行政長官的「准許進行申請通知書」。香港律師會認為，特首並無需要就同一件事作出兩次裁定，初步認為目前的方案並不符合成本效益，會令工作重複。

香港律師會向立法會提交意見書，指當局建議修訂《法律執業者條例》，當中提到引入「申請前甄別程序」，即是海外律師申請參與國安案件前，除了要法院取得「行政長官證明書」之外，相關律師事前也要取得行政長官的「准許進行申請通知書」。律師會認為，特首並無需要就同一件事作出兩次裁定，初步認為目前的方案並不符合成本效益，並令各方的工作重複。

香港律師會認為，海外律師參與國安案件的申請，應該按個別個案處理，不應「一刀切」。律師會強調，支持修例以符合全國人大常委會就《港區國安法》第14條和第47條的釋法決定，但同時也歡迎海外律師來港，參與非國安案件。

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責任編輯：區綽彥

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