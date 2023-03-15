【精神健康】新生精神康復會一連三日舉辦研討會　盧寵茂指重視疫後精神健康挑戰

▲ (大會提供)

新生精神康復會今日(15日)舉辦跨界別精神健康研討會，主題為「變革與挑戰：由復元至整全身心靈健康」。為期三日的研討會共有約 1,300 人士登記，逾百人現場出席，其他登記人士以 zoom 形式同步參與。

新生會執行委員會主席譚贛蘭表示，希望除了關注復元人士，更為了社會上的每位成員推動精神健康服務的變革，望研討會能搭建平台，與官員、學者、專業界、提供服務的機構及服務使用者共同探求如何 以創新及變革的精神，更好地回應「後疫情」環境中對精神健康的挑戰 。

醫務衞生局局長盧寵茂形容新生會一直是政府在精神健康最重要的伙伴。盧表示，政府非常重視整全精神健康，尤其是面對新冠疫情後復常的挑戰。 希望是次研討會能夠探討更多可以幫助大家進一步提升社會整體精神健康服務水平。他指，政府按照2017年精神健康檢討報告的建議，已委託香港大學及香港中文大學進行三個大型精神健康調查，調查結果將有助政府在精神健康政策及服務的制定及推展。

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記者：陳展棋