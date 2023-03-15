【消費券優惠】 民坊26個商場送300萬餐飲優惠券　買滿250元送40元餐飲禮券

▲ 民坊推出300萬餐飲消費券。（民坊提供）

政府將在4月16日發送首輪電子消費券，為鼓勵市民消費，民坊宣佈旗下26個商場將推出「夜經濟，消費賞」計劃，送出價值300萬元餐飲優惠券。

鼓勵屋邨夜市消費

隨著屋邨商場及街市完成活化工程，屋邨的美食夜市環境變得更整潔，選擇亦趨多元。民坊多個特色主題街市更設有營業至凌晨12時的小食街，當中的小食店提供各式美食，如串燒、地道小食、糖水、點心、腸粉、東南亞美食、西式漢堡及熱狗等，讓街坊在宵夜時段可以享用。「夜經濟，消費賞」計劃適用於民坊旗下26個商場數百家食肆，包括多個已活化的新式街市內過百家小食店。

民坊旗下25個商場（太平邨商場、慈正商場、兆禧苑商場除外）

即日晚上6時後以電子貨幣消費滿港幣250元或以上（憑最多2張不同商戶的機印發票，最少1張由餐飲商戶發出），即可換領2張價值港幣20元的餐飲優惠券；

晚上6時前以電子貨幣消費滿港幣150元或以上（憑最多2張不同商戶的機印發票，最少1張由餐飲商戶發出），亦可換領1張價值港幣20元的餐飲優惠券。

▲ 民坊推出300萬餐飲消費券。（民坊提供）

屯門兆禧苑商場

即日晚上6時後以電子貨幣消費滿港幣100元或以上（憑最多2張不同商戶的機印發票，最少1張由餐飲商戶發出），即可換領2張價值港幣10元的餐飲優惠券；

晚上6時前以電子貨幣消費滿港幣50元或以上（憑最多2張不同商戶的機印發票，最少1張由餐飲商戶發出），就可換領1張價值港幣10元的餐飲優惠券。

▲ 民坊推出300萬餐飲消費券，其中屯門兆禧苑商場的安排如下。（民坊提供）

▲ 民坊推出300萬餐飲消費券詳情。

民坊表示，每名顧客每日憑每組有效發票只可換領1次。顧客可於參與商場的客戶服務櫃檯或商場管理處換領現金券，先到先得，換完即止。

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責任編輯：吳雋妍