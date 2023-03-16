【系統故障】機場電腦系統故障旅客受阻　機管局：5班機須延遲起飛

▲ 機場電腦系統疑故障未能辦理登機，大批旅客滯留。（Facebook 圖片）

香港國際機場今日（16日）有電腦系統懷疑故障，未能辦理登機手續，有大批旅客在離境大堂排隊輪候。

TOPick記者約十時到達機場，當時已大致回復正常。乘客周生表示，自己是下午兩時飛英國，約8時到達機場，行程未受影響，亦不太覺得機場有很多人。

同樣到英國的劉小姐則表示，自己知道有故障，所以有提早45分鐘到達。另外和家人到台灣旅遊的陳先生則指，自己知道機場早上有故障，乘車途中知悉已解決，故不太擔心。

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機管局網站顯示，多間航空公司航班延誤，包括國泰、澳洲航空、日本航空。

事發於今日凌晨，機管局進行定期系統測試，期間發現南面離境大堂A至E段的登記流程有關的網絡電腦系統出現異常。為安全起見，機管局即時作全面系統檢查。機管局已即時啟動緊急應變機制，並通知相關航空公司，在處理問題期間安排受影響之航空公司及旅客使用其他登記行段及北面離境大堂。

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機管局表示，香港國際機場登記系統於今早約9時15分已全面恢復正常運作，相關登記流程已全面回復正常。事故期間，5班離港航班延遲約不多於30分鐘。對於為旅客帶來不便，機管局表示歉意。

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記者：黃穎津