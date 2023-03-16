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【AV女優】KOL素海霖舊訪問片盡現真實性格　繪麗奈認滿腦子AV畫面【有片】

娛樂 11:00 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

素海霖（Erena）的舊訪問片被翻炒！

來自香港的絵麗奈（繪麗奈）於日本出道拍AV，成為日本首位香港人AV女優，此事成為網上熱話，令原名素海霖（Erena）的絵麗奈成為網民焦點。

作為土生土長香港人的繪麗奈，於出道作與日本一線AV男優清水健有對手戲，可謂是備受力捧。

其實當時她仍叫素海霖時曾為KOL，在兩年前接受DJ艾力訪問的「約會片」也被翻炒，從中更可看得出Erena的真實性格，也可細味當她仍是「素人」的形象。

【AV女優】KOL素海霖成香港首位日本出道AV女優　絵麗奈處女作與清水健有對手戲

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見和服就超級興奮

當時的Erena已是一位言行大膽，她與主持人艾力在「約會素人」訪問片中遊赤柱，當她停在一間賣日本和服的店前，艾力表示和服很適合她拍照時，她二話不說：「係啊，好淫賤！」並不繼傻笑，她續稱：「仲要拎住把扇，一邊（肩膊）斜落嚟，想像力超級豐富......有關任何日本嘅嘢，香港男仔女仔都係聯想到AV係好正常」。

在片中，Erena認為一件吊帶喱士裙最令她有聯想，是有少婦、人妻的感覺，艾力就指她滿腦子也是AV的畫面，她回應道：「可能後生係咁」。她承認自己對心儀對象也會有性幻想，不過自稱自己是很內斂的。

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盡現真性情

二人在Cafe拍片時，艾力形容Erena是爽直的人，如天氣熱時會說：「入7仔畀錢啦」，在旁的Erena指自己也有溫柔的一面。

Erena被問到對「賤男」的定義，她說：「最渣嘅就係完全冇同個女仔食飯，每一次都係租咗個studio同個女仔發生性行為，我就覺得呢個人幾cheap囉......做人千祈唔好太羅志祥，如果唔係就會有代價。」

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後來，艾力再指從IG帖文中覺得Erena很敢言，也是「我手寫我心」的人。

她回答說：「無咩包袱，由細到大我都畀人話自私，自私即係我行我素、唔理人......每種性格都有人欣賞、有人唔欣賞，我覺得合則來、不合則去。我踏出社會無做過啲咩工作，我唔係好識點同人講嘢，都唔識點討好人，我要討好一個人，我一定係鍾意佢先會討好佢，起碼唔會反感。」

另外，Erena指自己是沒有安全感，又很相信一見鍾情，但很怕失去那種感覺。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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