【天人永隔】老公上班中突接Apple Watch警報　妻兒3人開車撞上水泥車全喪命

▲ 老公上班中突接Apple Watch警報，妻兒3人開車撞上水泥車全喪命。

Apple Watch擁有及時響警報救人的功能，但佩戴者並非每次都能幸運逃過一劫。澳洲一名34歲媽媽攜2名孩子自駕出行，不幸遇上嚴重車禍，身上佩戴的Apple Watch雖然及時響起警報，通知其丈夫，但妻子及2名子女仍不幸喪命。

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綜合外國媒體報道，本周一（13日）上午11點左右，家住澳洲雪梨西南部的34歲媽媽Katrina Sila，開車載著2歲兒子Kai和3個月大的女兒Ivy，3人一同出行。任職金融業務主管的丈夫Ian Prahastono則正在上班，卻突然收到Apple Watch顯示緊急求救通知，原因是妻兒3人在高速公路上遇嚴重車禍，妻子身上的Apple Watch偵測到強烈碰撞後，直接發出SOS訊號給緊急聯絡人。

妻兒3人全喪命

車禍發生在雪梨西南郊區梅納格公園（Menangle Park）的休姆高速公路（Hume Highway）。當時，Katrina駕駛的SUV轎車準備從路肩迴轉，不料撞上了一輛正高速直行的混凝土攪拌車，碰撞力度不僅將妻兒3人身處的車輛被撞至凹陷全毀，引擎更直接噴飛到事發公路外100米遠的路邊。

Katrina和2歲兒子當場死亡，而小女兒被困於嬰兒汽車座椅內1小時後奇跡獲救。小女兒送醫後雖有爸爸Ian一直陪伴左右，但仍於15日上午傷重不治。而48歲的水泥車男司機並無受傷，也通過了藥物與酒精檢測；警方仍在調查車禍原因。

如今，一家四口僅剩丈夫Ian一人活命。面對噩耗，親戚們為他進行募款，希望幫助他減輕負擔。

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責任編輯：羅嘉欣