吳業坤濱口愛子香港補辦喜酒　坤哥計劃3年後做爸爸

婚前沒透露有拍拖的坤哥吳業坤，在去年突然宣布與日本女友濱口愛子結婚，當時令不少人驚喜。婚後，太太已移居香港一段日子，之前更為坤歌新歌MV任女主角。

在3月15日，你們在香港補辦婚禮，正式向吳媽媽斟茶，而愛子的父母及同親友，亦專程來到香港出席婚宴，而薛家燕、胡鴻鈞、陳山聰、謝東閔、鄭俊弘等亦有到場，見證幸福。

【回家】吳業坤不介意被叫「公屋仔」 坤哥自彈自唱謝親恩感觸落淚

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

飲新抱感動眼濕濕

坤哥表示因已註冊，所以今次婚禮從簡，但仍有依傳統，新人以中式裙褂向長輩敬茶，坤哥更透露媽媽飲新抱茶時非常高興，感動到眼濕濕。而太太的父母今次是首次來香港，第一次來便是出席女兒的婚禮。

晚上，一對新人以西式禮服現身見傳媒，坤哥表示因場地有限，所以只邀一百位親友，當中有7、8位日本朋友，稍後再跟其他朋友食飯慶祝。

最新影片推介：林景程專訪

暫未考慮「造人」

而坤哥為送驚喜，更一早準備太太偶像的一首日文歌曲在現場於Live Band演奏下唱給太太。

至於「造人計劃」，他表示待自己事業再穩定後才生小朋友，暫時計劃3年後努力造人。至於度蜜月，因為將他參與拍攝《新聞女王》，所以要完成拍劇及錄歌工作後才再安排。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R