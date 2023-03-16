吳業坤濱口愛子香港補辦喜酒 坤哥計劃3年後做爸爸
娛樂 09:53 2023/03/16
婚前沒透露有拍拖的坤哥吳業坤，在去年突然宣布與日本女友濱口愛子結婚，當時令不少人驚喜。婚後，太太已移居香港一段日子，之前更為坤歌新歌MV任女主角。
在3月15日，你們在香港補辦婚禮，正式向吳媽媽斟茶，而愛子的父母及同親友，亦專程來到香港出席婚宴，而薛家燕、胡鴻鈞、陳山聰、謝東閔、鄭俊弘等亦有到場，見證幸福。
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飲新抱感動眼濕濕
坤哥表示因已註冊，所以今次婚禮從簡，但仍有依傳統，新人以中式裙褂向長輩敬茶，坤哥更透露媽媽飲新抱茶時非常高興，感動到眼濕濕。而太太的父母今次是首次來香港，第一次來便是出席女兒的婚禮。
晚上，一對新人以西式禮服現身見傳媒，坤哥表示因場地有限，所以只邀一百位親友，當中有7、8位日本朋友，稍後再跟其他朋友食飯慶祝。
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暫未考慮「造人」
而坤哥為送驚喜，更一早準備太太偶像的一首日文歌曲在現場於Live Band演奏下唱給太太。
至於「造人計劃」，他表示待自己事業再穩定後才生小朋友，暫時計劃3年後努力造人。至於度蜜月，因為將他參與拍攝《新聞女王》，所以要完成拍劇及錄歌工作後才再安排。
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撰文 : TOPick柴犬出動