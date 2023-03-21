【小學考試】升學專家教4個家長陪讀建議 勿犯1大禁忌成子女壓力源頭

▲ 小學呈分試陸續展開，升學專家Ken Sir教4個家長陪讀建議 勿犯1大禁忌成為子女壓力源頭

小學呈分已陸續開始，是小學生涯中一件大事，但作為家長的，要如何協助孩子順利過渡，兒童發展及升學專家Ken Sir建議家長應先了解呈分試的目的及內容，並向孩子解釋清楚，免成為子女壓力和焦慮的源頭，積極地面對考試。

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呈分試壓力

呈分試是香港小學生涯中必須經歷的一個重要階段，對家長及學生都會有一定壓力。在這種情況下，家長應給予子女支持和鼓勵，給子女空間，減輕他們的焦慮和不安。家長亦要調整自己的合理期望，學習跟孩子一同放鬆，例如通過運動、放鬆練習、行山郊遊等方式減少壓力。

此外，家長也不應在考試前過度給予子女壓力。相反，如能多一些正面的口頭支持，對於考試前的子女有更大的鼓勵作用。

試前部署

1.呈分試時期，子女正正同時踏入少年期，可能他們已經有一定的自我管理和學習能力，因此家長可以與孩子一同制定時間表和學習計劃，讓孩子參與其中，提高孩子的主動性和學習動機。

2.在家長協助方面，家長可以通過與孩子討論學習範圍、聽取孩子的學習困難、回答孩子的問題等方式，讓孩子更好地參與，並在需要時提供幫助和支持。

3.家長亦可以幫助孩子制定一份合理的時間表，安排好每天的學習、温習、娛樂及休息時間。

家長協助

1.當孩子參加呈分試的過程中，家長可以提供不同的幫助和支持。例如家長可以和孩子一起複習考試範圍，回答子女和解決孩子遇到的問題。此外，對於一些在學業成績有差異的子女，家長可以安排合適的補習班或聘請私人教授，以幫助孩子更好地準備考試。

2.同時，家長應該確保子女有足夠的休息和睡眠時間。

心理協助

如果孩子在參加考試的過程中遇到挫折或困難，家長可以成為子女最好的聆聽者，提供一些客觀的建議，讓他們知道自己不孤單，這樣才可以克服不同的挑戰。

成績不好時家長如何看待

即使孩子的成績不似預期，家長應該避免過度關注成績，而是應該關注孩子的學習態度和進步。家長可以鼓勵孩子日後積極學習，幫助他們建立自信心和自我價值感，並將注意力集中在孩子的學習過程和進步上，而非僅僅是成績本身。

呈分試只是人生中其中的一場考試，儘管在香港小學生的學業生涯中扮演著重要的角色，但它僅僅是一個小小的環節，不能代表一個人的全部價值和才能。

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責任編輯:許珞珩