【沉迷直播】父地盤意外母患癌雙亡 兒子直播打賞花光逾百萬死亡賠償金

近年潮流興玩直播平台，但切勿讓小朋友過於沉迷，内地一名男子早前在地盤工作意外離世，妻子罹癌死亡，男子獲得死亡賠償金145萬（人民幣，下同，約165萬港元），豈料其兩名兒子看直播打賞，竟花光死亡賠償金，家屬頓時感到崩潰，期望直播平台可退還部分金額。

綜合内地媒體報道，河南駐馬店黃女士憶述，親弟弟於2021年在地盤意外去世，當時獲得賠償金145萬人民幣，隨後弟媳罹癌死亡，剩下2個侄子在家。

豈料今年2月，黃女士赫然發現，銀行帳戶僅剩下4毫子，經查，2名侄兒一年總計消費158萬，全都用在看直播打賞刷禮物，光是去年5月，就在某平台加值50多萬，下個月再加值40多萬。

黃女士表示，大侄多年患精神疾病有疾病報告，二姪則因父母雙亡後情緒不穩定，希望直播平台可退還部分金額。對此，聯繫多個直播平台，客服都表示需要提供法院文書或者鑒定證明，才能夠申請退款。

事件曝光後，不少網民認為，二姪看起來精神挺正常，只是想要把責任推給大哥，藉此拿到退款，紛紛留言稱，兩個侄子看年紀都已成人，除了老大說有精神疾病，老二看起來挺正常的。就別推脫責任了吧，成年人該為自己的行為負責。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳