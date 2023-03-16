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【又見愛人】艾威與妻復合同居生活更恩愛　慶幸曾離婚：自己的心態不一樣了

娛樂 12:05 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

內地節目《又見愛人》播放艾威和Lisa再次走在一起的生活。

64歲資深綠葉演員艾威與前妻陳美玲（Lisa）早前參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》，掀起不少話題。艾威一開始堅定離婚，但經過18日旅程後，他的想法已徹底改變。兩人在鏡頭前不斷晒恩愛，並決定共度餘生，承諾返港後結束分居狀態，不少觀眾都戥他們開心。

【再見愛人2】艾威心痛前妻病倒終回心轉意　承諾結束分居晒恩愛︰‎不離婚了

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家添新成員

而《再見愛人2》的延伸節目《又見愛人》最近播出，節目播放艾威和Lisa再次走在一起的生活，二人不但比昔日恩愛，家中更迎來一位新成員，正正令兩人感情升溫的核心元素。

作為好友的苑瓊丹，繼《再》充當調解員後，今輯繼續擔任兩人的主導者。由艾威主動提出回復同居生活，他把兩人的婚照重新放於家中，節目中他又不時以「阿妹」稱呼太太Lisa，冧得對方笑得見牙不見眼。

兩夫婦結婚多年膝下無兒，而艾威向來是愛犬之人，二人以前育有一隻伯恩山犬Sashimi，可是Sashimi去年6月因骨癌病逝，艾威經過一段時間才走出「喪子」之痛。節目中艾威和Lisa到了狗場，希望再次養回像Sashimi一樣乖巧的狗狗，他們看到拉布拉多犬時特別投緣，艾威一抱便愛不釋手，最後決定將牠帶回家。

艾威坦言從沒後悔過離婚。

【真相大白】艾威曾花百萬為前妻醫病　Lisa被揭離婚真相落淚：仍很愛他

離婚更了解彼此

艾威提到從沒後悔離婚，直言若沒有離婚情況可能更嚴重，全靠18日相處過後的旅程，令兩人更了解對方，同時他也反省自己的問題，改變了想法：「現在我不會跟人家爭吵，你不能用自己的想法，駕馭別人的想法。因為要改變自己的習慣，譬如說離婚是對我們來說是好的，我之前是跟她一起的時候是因為對她有了一個看法，所以她做甚麼事情，我都看不過眼的。但是現在就是回來之後，她永遠是對的。」

艾威坦言因節目變成更好的自己，更愛錫更包容Lisa，對愛妻珍而重之：「相處融洽了很多，Lisa參加完這個節目最大的變化就是變漂亮了。其他沒有甚麼大的變化，依然有她的缺點，但因為我自己的心態不一樣了，我就覺得沒關係。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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