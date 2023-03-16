【不老女神】奧斯卡影后楊紫瓊5招凍齡術　青澀少女舊照曝光靚足數十年

▲ 奧斯卡影后楊紫瓊5招凍齡術，青澀少女舊照曝光靚足數十年。

繼早前的金球獎獲獎後，現年60歲的楊紫瓊再下一城，憑電影《奇異女俠玩救宇宙》以大熱之勢榮獲《第95屆奧斯卡》影后名銜！雖已屆花甲之年，但以純白羽毛禮服登上紅地毯的她，於領獎時依然魅力十足，不但精神容光煥發，身材亦勻稱苗條，保養可謂相當得宜。下文將為大家揭開這位出爐影后5招凍齡心得，一探她靚足數十年的秘訣。

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1.均衡飲食、少食多餐

楊紫瓊曾表示，不會刻意維持身材，她相當重視均衡飲食，保持少食多餐的習慣，盡量少吃高糖食品。她喜歡喝紅酒、吃乳酪、會將堅果、水果作為零食。而近年來，她亦開始減少吃肉類。

2.每天拉筋跑步

楊紫瓊曾說過，運動是最佳的保養品，她每天起床後都會拉筋伸展，亦會一邊刷牙、一邊深蹲，如果未能到戶外做運動，她會在家中舉啞鈴和在跑步機上跑步，以維持足夠運動量。

3.做好防曬、卸妝

楊紫瓊出門時必定會做好防曬，手袋中必備防曬乳、太陽眼鏡和遮陽帽，保護肌膚免受紫外線傷害。而每次化妝，她都會徹底卸妝，清潔皮膚，絕對不會帶妝睡覺。

4.每天敷一片面膜

她曾透露自己喜愛敷面膜，每天都有敷面膜的習慣，「除了臉部用的、頸膜，能敷到下巴的膜我都不放過」，如果車程在半小時以上，她會敷上眼膜，提升眼周肌膚狀態。

5.洗頭後讓頭髮自然風乾

由於楊紫瓊每天都會做運動。因此亦習慣天天洗頭，而洗頭後，她不會將頭髮吹至全乾，而是讓其自然風乾，避免風筒的熱力傷害髮質。

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責任編輯：羅嘉欣