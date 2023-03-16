【幸運老公】跟電視節目學一招買彩券　人夫3個月狂贏$78萬

▲ 美國一名人夫跟電視節目學一招買彩券，3個月狂贏$78萬。

中獎是幸運抑或有技巧？外國一名男子被電視節目啟發，決定用一招連續3個月用小錢長期投資，以刀仔鋸大樹的方式買彩票，加上抱著「無心流」的心態去買彩券。他期間屢次中獎，更有一次差點睇漏眼，幸獲老婆提點才知自己贏大錢，3個月內贏取$78萬！

3個月無間斷買彩票

根據外國媒體《UPI》報道，一名來自美國南卡羅來納州的男子，分享買彩券贏巨額獎金的經過，他看過旅遊生活頻道TLC 的節目《彩票改變我的生活》（Lottery Changed My Life）的其中一集，受到啟發而嘗試進行一項實驗，就是連續3個月無間斷買彩票，每星期花25美元（約196港元），模式似用小錢去長期投資，因為最少要買才有機會中。

最新影片︰

該男子在第一星期已有回報，贏了500美元（約3,900港元），他表示其實自己也沒多想，只單純模仿節目手法做個實驗。到第7星期，他前往南卡羅來納州哈納漢（Hanahan）的一間超市「Kwik Fill」，購買一張「強力球」（Powerball）彩券，但他其實不太清楚怎麼玩、中獎的方法是甚麼。

老婆提醒差點睇漏眼

在對獎的時候，他最初以為只中了兩個號碼，幸好其老婆發現老公是中獎。人夫再查看，發現實際上中5個號碼，中了超級大獎5萬美元（約39萬港元）獎金，加上他還有加購獎金翻倍的選項，變相一次贏10萬美元（約78萬港元）。幸運男表示會用獎金購買新車和完成他的實驗，即持續完成3個月無間斷買彩票。

據悉，美國「強力球」（Powerball）玩法跟香港六合彩類近，每張彩票收費2美元（約16港元），玩家從1至69號碼球選出五個白球，之後再從1至26號碼球中選一個紅色強力球當特別號，當玩家選中全部六個號碼，就會獲得頭獎。而玩家可以跟幸運男一樣，再多付1美元（7.8港元）購買Power Play令中獎金額加倍。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳