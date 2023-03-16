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【食不安心】北京吉野家食出曱甴　當局派員檢查再捉43隻

食用安全 11:54 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

北京吉野家食出曱甴，當局派員檢查再捉43隻。

當發現一隻曱甴，就意味著有很多隻曱甴？近日，北京一間吉野家1個月内兩次被發現有蟑螂，第一次被民眾舉報後，不出3日，執法人員到現場檢查時，竟再發現有43隻。目前該店因違反食品安全法，被市場監督管理局警告，並被罰款人民幣6.5萬元（約港幣7.4萬元）。

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綜合内地媒體報道，日式連鎖餐廳吉野家旗下的北京昌平奧萊門市，於今年1月13日遭民眾舉報，指餐廳所銷售的「辣白菜豬肉雙拼飯熱鹵套餐」混入了1隻蟑螂。1月16日，執法人員再到現場檢查發現，又有43隻蟑螂。而距離餐廳被舉報前，最近一次消毒日期為1月11日。

經調查，該餐廳每月均有消毒記錄，但由於距被舉報前最近一次消毒僅為5天前，因此認定環境消毒不徹底、不乾淨，是造成食品混入異物的主要原因。最終該餐廳因違反食品安全法，3月14日被北京市昌平區市場監督管理局警告，並遭罰款6.5萬元人民幣。事後涉事餐廳回應，公司内部已整改具體問題，消費者可放心到店內用餐。

事件曝光後，隨即登上微博熱搜第1名，引來大批網民熱議，紛紛留言稱餐廳的衛生堪憂，力求一定要重視食品安全。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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