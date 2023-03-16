【攝理教】方力申女友曾為KOL+赴韓選美　Maple被發現與姜濤拍同一廣告

▲ 方力申女友葉萱（Maple）被發現曾與MIRROR成員姜濤拍攝同一廣告。

曾拍攝紀錄片公開韓國攝理教性侵事件的方力申女友葉萱（Maple）引起外界關注，有網民發現Maple除了是模特兒外，她分別跟MIRROR成員姜濤、鄧梓峰一起拍廣告，亦被發現曾於去年參加韓國韓服選美比賽且於比賽中獲獎。

此外，Maple曾跟朋友一起經營YouTube Channel，齊齊拍片成為KOL。

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廣告寵兒

方力申早前大方承認跟Maple拍拖，其後網民將Maple起底發現她曾拍攝紀錄片談及韓國攝理教性侵事件，隨即引起很大迴響。

曾擔任模特兒的Maple先後接拍過不少廣告，有網民找出她曾跟人氣王姜濤拍攝同一廣告，亦曾與鄧梓峰同框拍廣告，很受廣告客戶歡迎。

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拍片做KOL

Maple於2020年因遇上車禍以致斷腳，需要休養大半年，期間她與朋友一起開設YouTube Channel，拍片成為KOL。

赴韓選美

2022年，Maple轉往韓國發展，她參加了韓國韓服選美比賽，並在比賽中奪得「最優秀賞」。

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