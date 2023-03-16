【睪丸癌】男子陪女友一齊驗孕　驚見自己呈2條線醫揭原因

▲ 男子陪女友一齊驗孕，驚見自己呈2條線。

陪女友驗孕自己卻中獎？台灣一名男子日前求醫，表示自己陪女友驗孕，沒想到女友的驗孕棒呈「一條線」，顯示為陰性；他卻出現「兩條線」，顯示為陽，因此前來就診。

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據Facebook專頁「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」，台灣泌尿科醫生陳偉傑、羅詩修分享一宗案例，指有一名陳姓男子愁眉苦臉，被女友帶來診所。原因是女友的月經遲了1個半月，擔心自己懷孕，但又不敢驗孕，陳男為了鼓勵女友就決定陪著她一起驗孕。

結果意外發現，女友驗孕結果是呈一條線的陰性反應，陳男的驗孕棒卻呈「淡淡的第二條線」，令二人感到錯愕。而在再換另一個牌子的驗孕棒，結果還是一樣，陳男因此才決定求醫。

醫生解釋，驗孕棒的原理是透過抗原抗體反應，偵測尿液中是否存在「β-hCG」（絨毛膜性腺刺激素）；若果人體有炎症、正處於發育階段，或是患上睪丸癌，就可致體內β-hCG濃度變高。

陳男在聽過解釋後才放下心頭大石。其後發現，原因是他在最近打籃球時，不慎撞傷睪丸，才導致體內β-hCG升高，繼而驗孕棒呈「兩條線」陽性效果。

睪丸癌所釋放荷爾蒙 會使驗孕棒呈陽性

本港泌尿專科醫生黃國田曾受訪表示，驗孕棒的原理，是測試尿液裡hcg荷爾蒙的含量是否超過某個檢測水平。一旦超過，最常見於懷孕情況，因婦女懷孕時，血液及尿液裡的hcg荷爾蒙會升高，因此出現兩條線的「陽性」結果。

但現實中，有某些腫瘤會釋放hcg荷爾蒙，造成假陽性結果。包括男性的睪丸癌，有時也會釋放hcg荷爾蒙；上述事主很可能就是這種情況。

黃醫生強調，睪丸癌有不同類型，並非每一種細胞類型都會釋放hcg荷爾蒙或其他癌指標，因此不能單靠驗孕棒、驗血等進行檢測。而早期男性睪丸癌病徵並不明顯，大部份都是偶然於自己沖涼時，或者與伴侶性愛時，發現睪丸出現了完全無痛的硬塊。男士們如有疑問應儘早求醫，醫生會用超聲波掃描作出診斷。

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責任編輯：羅嘉欣