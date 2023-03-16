【可憐天下父母心】爸爸穿外賣員制服接放學　被小五女兒嫌棄：好丟架

▲ 爸爸穿外賣員制服接放學被女兒嫌棄。

可憐天下父母心。台灣一名任職外賣員的爸爸親自接女兒放學，本是十分溫馨的行為，豈料卻遭到女兒厭棄，原因是他當時穿上外賣員的制服，目擊者自言替那位爸爸感到難受。帖子更引起數百留言熱議，更有網友留下狠話「窮人就不要生小孩，小孩是無辜的。」

最新影片推介︰

該名目擊者以網名「尼可」在網上討論區發文，起題「熊貓外送來接小孩放學真的很丟臉嗎？」。事緣前幾天，他回家途中經過一間小學，看到一位駕駛電單車、身穿外賣員制服的爸爸，在學校門口接女兒放學。根據尼可猜測，該名女兒約就讀小五或小六的年紀，當時他聽到小女孩吐出了一句，

爸爸你不要穿那個（指熊貓外套）來接我，這樣很丟臉耶！！！

該名爸爸沒有發脾氣或大感不悅，而是不停的跟女兒道歉。但是，小女孩遲遲不肯上電單車，需要爸爸哄求很久方才上車離開。尼可目睹此情此景，坦言感到十分心酸，並重申地疑問，

熊貓外送來接小孩放學真的很丟臉嗎？

此文引起不少網友的討論，有網友認同是十分丟臉，而且有不少人體諒及明白小女孩的反應，「窮人小孩被霸凌機率會比較高。」﹑「小孩也是有自尊的，大人覺得沒什麼。」﹑「如果小孩開始有同儕比較意識的話，相信多少會介意……」；不過也有網友安慰道，這些都是童言童語，「小孩有段時間會這樣，正常。」﹑「不丟臉，但有些小孩94（就是）嘴賤。」﹑「可以理解，我小時候也這樣。」

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳