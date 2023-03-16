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【高齡懷孕】港夫婦月薪各1.6萬　42歲妻掙扎高齡生仔︰唔生怕將來後悔

育兒經 12:35 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一對港夫婦月薪各1.6萬，42歲妻子掙扎高齡生仔。

生兒育女是重大決定，要考慮清楚是否有能力養育孩子。近日一名港妻在網上討論區分享，她與丈夫月薪分別都是約1.6萬元，42歲的她正考慮是否懷孕生仔。她擔心現在不生將來會後悔，丈夫則傾向不生，猶豫不決下，只好詢問網民的意見。

丈夫偏向不生育

該名港妻於網上討論區「親子王國」以「吾生b原因」為題發帖，她曾經離婚，後來與現在38歲的丈夫再婚，夫妻與奶奶同住。她考慮到自己已42歲，是時候決定是否生仔，她表示︰

老公偏向唔想要B，我都一半半。呢個年紀最後要決定啦！俾啲意見我，好煩，唔生怕將來後悔。

她指與丈夫各自月入1.6萬元左右，奶奶已將層樓轉為丈夫名下。而丈夫表明要與奶奶同住，夫妻不會搬出。在這些條件下，她苦惱是否生仔，並強調「老公偏向唔生，但佢話俾我決定」。她希望網民能給予意見，當朋友般規勸她，直指「今日俾人批評，好過自己做錯決定」。

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網民力勸唔好生

網民普遍認為她不生仔較好，首先是她已屆高齡，丈夫又偏向不生仔，擔心她生仔後，丈夫是否願承擔責任一起湊仔，否則她要獨力面對各種難題，辛苦的只有她。網民留言，「42歲一定唔生啦」、「42歲先諗住生，高齡喎」、「男人唔想生唔好呀！到時生咗出嚟佢真係可以乜都唔理㗎」。

另一方面，網民覺得他們的經濟能力及各方面條件，不足以養育小朋友，認為「你講出嚟嘅，無一項係適合生，除非好有錢或全家齊心」、「無本事根本唔應該生仔女，連住都要黐奶奶住」。只有少數網民支持她生仔，有感「生到就生，有孩子是人生另一個階段」。

點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳

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