【年輕逆齡】不須服藥不花分毫養生法 靚女中醫分享年輕10歲的秘密

▲ 早點睡會令人年輕10年。

我們總有個心癮，就是明知翌日要早起，但仍不肯放下手機，仍不斷看社交網站，看新聞和網上購物等，總之就不肯早點睡覺。結果真正要睡的時候，卻偏偏難以入睡，引致上班時要靠喝咖啡硬撑提神。最近，有調查指出，香港人睡眠質素全球排17，平均每晚睡6小時43分鐘，欠缺優質睡眠。但如果大家知道早點睡會令你年輕10年，相信你們立即拋下手機，快快就寢。

首先我們需了解影響睡眠的「敵人」，才能年輕10歲：

一、睡得多不如睡得對：不少人會趁假期補眠，以為睡十多小時便可補回差額，其實無效，睡過多反會降低神經細胞的興奮性，使人愈睡愈累。在中醫的概念中，晚上11時至凌晨3時是肝膽經運行的時間，亦是體內陰氣與陽氣交接時間，不睡覺會耗氣傷津，透支身體能量。這段時間若未能好好休息，便會錯過修復過程，之後睡再多亦無補於事，故最重要是睡得對而非睡得多。

二、拒做「手機控」：睡前接觸電腦、電視和電話，會抑制褪黑激素（Melatonin）的分泌，影響睡眠質量，擾亂正常生理時鐘，因此失眠人士應盡量避免在睡前一小時使用電子產品。另外，熬夜或長時間近距離閱讀，眼周的靜脈血管被反覆刺激充血，血紅素不斷堆積，黑眼圈就會慢慢浮現與擴大，不但無法逃離熊貓眼的命運，還令你看起來老了10歲。

三、不要將情緒帶入夢鄉：都市人工作壓力大，情緒易大起大落，這不僅會影響健康，而且易使人衰老。長期情緒低落或經常發怒，會常出現胸口翳悶、肝氣鬱結的徵狀，即使下班仍會記掛工作，難以入睡。若要有優質睡眠，人們應注意調節精神情志，讓胸襟廣闊、樂觀開朗、心情平和；還要排除腦中雜念，防止過度的情緒波動，使精神內守、氣血充盈、臟腑調和，自然睡得好！

睡眠的質量直接影響身體狀況，如果睡眠的情況持續欠佳的話，臨床上一般會以中藥，或配合針灸，從根本改善體質以加強睡眠質量。

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