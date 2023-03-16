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【不良習慣】13歲少年咬指甲上癮　食指腫脹揭患急性骨髓炎險截肢

健康 14:37 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

13歲少年咬指甲上癮，食指腫脹揭患急性骨髓炎險截肢。

咬指甲不僅令手指變得不美觀，還可能引發惡疾。一名13歲少年因咬指甲上癮，導致指頭化膿，連骨頭都被嚴重感染，患上急性骨髓炎險截肢。

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綜合内地媒體報道，湖南一名13歲少年平日就喜歡啃咬指甲，若遇到緊張時刻，會啃咬得更頻繁，因此他的10隻手指指甲已全被咬乾淨。日前，少年的右手食指突然腫脹化膿，疼痛萬分；人也高燒不退。家人便緊急將他送醫。

揭患急性骨髓炎

醫生檢查後發現，男孩手指頭化膿之餘，就連手指骨頭也受嚴重感染，是罹患「急性骨髓炎」的狀況。若不立即手術治療，恐面臨截肢的結局。最後，男孩及時獲得治療，經清創手術排膿後，順利保住手指。

負責醫生表示，因人體口腔内含多種細菌，又以厭氧菌爲主，有很强致病性及耐藥性。而手指皮膚組織緻密，細菌入侵後很容易被封閉其中，從而引起發炎、腫脹劇痛甚至化膿；持續感染就會造成肌腱壞死或骨髓炎。

急性骨髓炎若不及時控制，會拖成慢性。細菌將滲入骨髓，救治複雜；極易導致手指壞死而需要截肢。

醫生又提醒家長，小朋友若在2歲至4歲之間吃手指，屬於正常，因有助於建立其動作協調性；但「超齡」還有啃咬手指習慣，就代表有心理問題，需及時諮詢心理治療師。

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責任編輯：羅嘉欣

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