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【成長必經課】從電影看現今學生的缺失 升學專家：可以輸但不可以批評

教育 13:19 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

電影《中國乒乓之絕地反擊》講述中國男乒乓球隊收復失地的故事。

看電影其中一樣最有趣的，就是每人看後都有不同感受。我最近與一班校長朋友去看一套電影《中國乒乓之絕地反擊》，感受最深的是一句說話，「輸咪輸囉，固然人要學習怎麼贏得到，但更要學習如何輸得起。因為現實生活沒有長勝將軍，一輸就沉淪放棄的人永遠不能成功。」是否很老土呢？等等，不老土那句是「批評是最好的藥！」我與校長們不約而同地想到，現今學生不是輸不起，而是批評不起，可以輸但不可批評。

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電影的故事講述，20世紀90年代初，曾經盛極一時的中國乒乓球男隊陷入低谷，瑞典隊異軍突起，技術打法遠遠拋離對手。鐵腕教練戴敏佳臨危受命，組建起一支備受爭議的男乒新軍——負傷主力、失意老將、千度近視的削球手，以及缺乏大賽經驗的選手。

在每個人都認為最少需要十年時間才能收復失地時，主教練戴敏佳卻許下豪言壯語，揚言只需兩年，就能讓國乒男隊重奪世界第一的寶座，裡裡外外上上下下無不質疑：「中國隊還能登上世界的巔峰嗎？你們相信嗎？」

故事取材於1992年至1995年間，被公派前往意大利執教的乒乓球教練蔡振華（由鄧超飾演的戴敏佳原型）回國擔任主帥，帶領丁松、馬文革、王濤、劉國梁及孔令輝在天津世錦賽絕地反擊的故事。這班乒乓球名宿，我是完全不認識，不過看電影就很快投入角色，因為當中所有人都各有能力高低，也各有性格缺陷，就與自己或身邊的朋友一樣，人無完美。

與其說這是一個絕地反擊的成功故事，不如說這是一個講述人怎樣面對失敗的故事。我們太過習慣講「失敗乃成功之母」，其實既是安撫，也是逃避批評的藉口，認為經歷失敗後一定會成功，但現實肯定不是，失敗這位母親未必順產到成功。

我與校長朋友就覺得，現今學生不單需要安撫失敗的心，更需要接受批評，但今天的教育環境下，過份鼓勵正向、擔心打擊學生，繼而不再敢於批評學生的失誤，學生自小就缺乏「批評」這劑藥。我只能說句「凡事太過極端，都不是好事。」

電影給我的另一啟示，是今天香港社會政治化的陰霾仍未散去。論電影前先要知道是哪裡的電影，若果是中國出品，甚至如這部電影戲名有中國兩字，有的儼如佛地魔一般，提都不敢提，有的不會批評；有的覺得好也不敢讚賞，因擔心被身邊的人批評。我心裡又是那句「凡事太過極端，都不是好事。」

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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

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