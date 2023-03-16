科技園「Talent Game On 2K23」壓軸節目　助年輕人投身創科行業

近年政府積極推動本港創科發展，銳意打造香港成為國際創新科技中心，作為本港創科生態圈核心的香港科技園公司（科技園）正舉辦各種活動吸引和鼓勵不同背景、專科的年輕人才投身創科行列。早前科技園便開展了「Talent Game On 2K23」，透過遊戲模式舉辦一系列人才發展及大型招聘活動。其中的壓軸活動「創科探索之旅」將於3月18日（星期六）在科學園舉行，讓年輕人可以接觸創科企業，與創科專才交流。當日亦是全港最大型網上「香港創科職業博覽會」的啟動典禮，博覽會將提供逾2,300個創科職位，為香港未來的創科發展注入新動力。

設僱主分享環節 啟發創新思維

「Talent Game On 2K23」為有志投身創科的年輕人安排了一系列以創科為主題的遊戲挑戰和實體活動，讓他們從各方面深入認識創科行業的運作和發展。3月18日舉辦的「創科探索之旅」更設有「創科領袖分享」環節，邀請了兩位不同專科、成功創業的年輕僱主，包括Aerosim執行總監曾浩銘、麵包啤酒有限公司行政總裁及聯合創辦人布思家。兩位過來人，將會分享他們創業心得及創科人才需具備的特質。

曾浩銘大學時代修讀酒店管理相關學科，但從小到大都鍾情於航空，故開發出一系列航空培訓的軟件及硬件方案，大大減少航空人員的整體培訓時間和成本。布思家則受本地廚餘問題啟發，將過剩麵包製作啤酒，開創可持續釀酒發展模式，舒緩本地廚餘問題。

兩位創業家的學歷背景均並非與科技直接相關，但同樣憑着創新的思維和堅持不懈的嘗試，成功創科、創業。參加者亦可以透過他們的分享反思，從他們身上發掘更多創科人才應有的特質，了解創科行業的趨勢和需求，為投身創科做好準備。

▲ 創科過來人分享他們創業經過及人才需求，鼓勵年輕人吸收創新思維。

設專家分享及展覽 助掌握行業新知

「創科探索之旅」亦設有「專家分享」環節，由微軟香港教育事務部技能主管伍重橋先生討論人工智能最熱門話題OpenAI，啟發年輕一代裝備未來技能，同場亦邀請了JobsDB香港區營運總監李政勳先生分享創科行業的前景和薪酬趨勢等，助年輕一代把握創科行業的工作機遇。

此外，大會展出「Inno Captains故事」分享多位創科領袖的故事，而「創科展覽」亦讓參加者能親身體驗各項創新科技，包括人工智能、綠色技科等。「創科展覽」除了有多個打卡熱點外，更有不同的遊戲，完成遊戲後參加者更有機會兌換肖像攝影服務一次。

在「創科探索之旅」探索得累了，更可以到「Chill一Chill」區域，一邊與創科人才交流，一邊免費享用美食及飲品（啤酒、雪糕），進一步了解行業所需。

創科機遇處處 職業博覽平台啟動

而在3月18日，更會啟動「香港創科職業博覽2023」網上平台。每年科技園都會舉辦全港最大型的創科職業博覽，本年度的博覽會將於3月18日至4月17日展開，為期一個月，共有逾240家創科公司參加，提供超過2,300個熱門創科範疇的職位空缺，包括人工智能與機械人、生物醫藥科技、數據、綠色科技、微電子等。

「創科探索之旅」的參加者可以搶先使用平台，成為首批用家，更能在申請創科職位前，讓人力資源專家免費完善你的求職履歷，爭取各家公司的工作面試機會。

▲ 透過「香港創科職業博覽2023」網上平台與科技園的星級企業進行職業配對，一展所長。

「創科探索之旅」

日期：2023年3月18日（星期六）

時間：中午12時至下午6時

地點：香港科學園三期12W大樓大展覽廰

入場：免費

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「香港創科職業博覽」2023

日期：2023年3月18日至4月17日

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（特約）