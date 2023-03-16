【永遠寵愛張國榮】重播數碼修復版《儂本多情》 推出《日落巴黎》4K版修復版

今年4月1日是張國榮（哥哥）逝世20周年，為紀念這位樂壇巨星，TVB在本周六（3月18日）起、連續三個周末推出一連串以《永遠寵愛張國榮》為主題的特備節目，包括電影、劇集、音樂節目及綜藝特備節目等。

《永遠寵愛張國榮》系列頭炮節目為同名特備綜藝節目，由3月18日起、一連兩個周六晚上10時半在翡翠台播出。

節目除播出哥哥多首經典金曲、包括《由零開始》、《風繼續吹》、《儂本多情》、《Monica》、《為你鍾情》及《當年情》等精華片段外，還有哥哥以往在TVB大騷的演出，相關演出除了突顯哥哥的多才多藝，更展示了哥哥活潑可愛一面。

節目還有哥哥昔日接受TVB訪問的精彩節錄，另外還請了哥哥好友、拍檔及前輩等，包括鍾景輝、許冠傑、譚詠麟及李麗珍等分享與哥哥昔日點滴及對哥哥的看法。

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重播《儂本多情》

唱而優則演的哥哥，經典電影及劇集作品亦是多不勝數，3月18日起、逢周六晚上12時及周日晚上12時05，將一連五星期推出劇集《儂本多情》，並且經數碼修復。

故事講述商天娥飾演的莫笑儂，在各種原因嫁給張國榮飾演的詹時雨，但因當中夾雜無數誤會，笑儂誤以為時雨利用她而對各人進行連串復仇大計，最終二人不但離婚，更悲劇收場。

當年只要看過劇集的觀眾，都一定記得商天娥望著酒杯一面死灰的樣子，以及張國榮急趕而來的神態，想重溫哥哥當年精湛的演技及懷緬其風流倜儻的風采，萬勿錯過。

《日落巴黎》4K數碼修復版

除此，翡翠台4月2日（周日）晚10時播出經數碼修復的音樂電影《永遠寵愛張國榮：日落巴黎》的高清版，至於4K版則於myTV Super播出。

另外，J2則先後於3月19日（周日）晚及3月26日（周日）晚9時先後播電影《胭脂扣》及《阿飛正傳》。

而哥哥離世20周年當日（4月1日 周六）晚上10時半在翡翠台播出《勁歌金曲張國榮特輯》。