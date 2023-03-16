【肥腫難分】水腫型肥胖可靠飲食和運動改善 跟中醫10秒測試是否患水腫

▲ 10秒可以快速檢測肥胖定水腫。

根據世衛資料，全球肥胖流行率在1975至2016年之間增長近3倍。香港肥胖醫學會一項調查發現，超過7成人士並不知道世衛已將「肥胖」列入「疾病」範疇。肥胖除了會間接引起不同疾病外，更會影響外觀。都市人經常嚷着減肥，究竟是真肥還是水腫，很多人也分不清。大家只顧盲目地減肥，其實「肥」與「腫」是可分辨的，做個小測試就知自己是否患有水腫。

小測試：手指在小腿內側皮膚上輕輕按壓約5至10秒，然後放手看看，肌膚能迅速回復常態的屬正常；若皮膚出現一個凹痕，過一陣子才浮起來已屬水腫。水腫，可從四個角度看：

一、時間：「脾喜燥而惡濕」，夏季為暑濕季節，因此脾胃易在此時較為虛弱，運化功能欠佳，自然不能正常排走多餘水液，形成水腫。冬天則缺乏運動所致。

二、飲食：年輕一輩飲食不節、過度進食生冷食物和煎炸食品，易使脾肺虛弱，面部或肢體都會浮腫，腰以下水腫比較嚴重。

三、地點：身處香港這潮濕都市，濕度常徘徊在90%。長期身處於潮濕地方，水濕之氣會入侵體內，造成脾虛濕困，使脾運化水液及養份的功能不能運作，以致水濕停聚於體內，氾濫肌膚，導致水腫。

四、體質：體質偏濕及脾胃虛弱的人，亦容易有水腫，特別是女性在經前也會出現水腫。女性來經前7至14日，身體會增加分泌黃體酮的雌激素，令腎臟減少排水，導致全身水腫，而且水向下流，故腰以下的水腫情況最為明顯，體重有機會增加2至3磅。

針對水腫型肥胖，可從飲食和運動上着手改善：水腫型肥胖者，應避免進食過濃或太鹹的食物，因為鹽份容易囤積身體水份。凍飲和食生冷食物會削弱腸胃功能，令水份難以排走，亦應盡量減少。

下期會跟大家分享水腫型肥胖的食療方法。