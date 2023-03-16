【為仔乞食】窮爸爸不忍2子捱餓　放下身段到餐廳討食物1句話盡顯辛酸

▲ 有窮爸爸身無分文，但不忍兩子捱餓，厚著面皮走到餐廳向店家討飯盒。

為人父母又怎忍心讓孩子捱餓！早前有馬來西亞的父親因為窮途潦倒，連支付孩子食飯也成問題，無奈下只好放下身段、厚著臉皮到一間餐館求助，拜託店家能免費提供兩盒飯讓2名孩子充肌。餐廳老闆得悉該名父親的艱難處境後，二話不說交代員工為他準備兩份特大份的營養均衡食物，讓他帶回家給孩子吃。窮父接過飯盒禁不住落淚，畫面讓人心酸。

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據外媒報道，馬來西亞雪蘭莪州加影市（Kajang）有父親因為身無分文，為不想讓2個孩子捱餓，逼於無奈只好放下身段，厚著臉皮走到一間正準備打烊的餐館，向店員求助，懇求店家能免費提供兩盒飯，讓兩名孩子充肌，店員致電老闆莫哈莫沙菲告知有人到店裡要求免費食物，莫哈莫沙菲透過手機觀看餐廳的閉路電視，

不好意思，我兩個孩子到現在都沒東西吃，是否可以給我兩包飯讓我的孩子充飢？

莫哈莫沙菲表示，從閉路電視的畫面看得出男子處於困苦中，因此二話不說便交代員工為他準備兩份特大份且營養均衡的食物，讓他帶回家跟孩子吃。該父親從店員手中取食物時，竟忍不住流淚，不停地向店員表示謝意，並承諾有了錢之後就會回來付錢。店員則表示，這是老闆和他們的心意，毋需介懷，男子一邊拭淚一邊離開。

莫哈莫沙菲續指，看到這樣淒涼的畫面讓他十分難過，也讓他深深感受到父愛的偉大。

妻子正懷孕，自己很快將迎來第一個孩子，特別能理解一名父親呵護和保護孩子的心情。

消息曝光後，不少網民大讚莫哈莫沙菲有善心，並為這名準人父獻上祝福，「施比受更有福，在自己能力範圍下，能幫就幫」、「有愛心的老闆」、「一個大男人伸出手開口討飯，需要多大多勇氣！父愛如山」、「希望當局想辦法扶貧，最起碼人人要吃得飽穿得暖」，不過也有網民質疑為何經濟條件不許可下仍要生育，苦了孩子，自己又難受。

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責任編輯:王明芳