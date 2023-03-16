【夫妻之道】太太沈可欣生日突襲送驚喜　楊證樺分享快樂婚姻保鮮法

▲ 楊證樺分享婚姻幸福之道。

圈中模範夫妻楊證樺與沈可欣擁有美滿婚姻，兩公婆不時放閃，兩人於2015年結婚，婚後育有兩子。3月12日是沈可欣的生日，當日楊證樺一早預留了時間Family day，好可惜他突然收到通告要開工，最後只能晚上到達場地為老婆慶生。正當沈可欣以為老公工作忙碌，沒有時間準備的時候，楊證樺突然帶同鮮花及蛋糕深夜現身，令沈可欣非常驚喜，開心到大讚老公是一位好爸爸和好老公。楊證樺接受電話訪問時，就大方分享婚姻保鮮法，如何可以做到Happy wife Hppay life。

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沈可欣生日前，已經預訂好一家人去露營慶祝，但楊證樺突然要開工，他只好深夜摸黑入營地會合，而此前他就託朋友訂好花及蛋糕，收工後拿入營地，事前毫不知情的沈可欣見到後非常感動，

冇諗過你收咁夜，仲會咁頻撲去張羅我嘅生日蛋糕和花束，由你落車行到入營地裏面條路又遠又黑，見到你攞住咁多嘢入嚟，真係好意外，冇諗過你會俾驚喜我，你咁辛苦為嘅係令到我開心，我真係好感動。

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送花氹老婆開心

楊證樺接受Topick記者電話訪問時，被問到是否經常送驚喜給太太保鮮婚姻，他坦言：

「兩公婆唔需要刻意製造驚喜，間唔中你諗到，再去行動，就每日都有驚喜，唔係一定要特別日子先有，咁先好玩。驚喜唔一定節日先有，我有時太忙，節日又未必送到驚喜俾佢，冇時間去買禮物，下次一送就送兩份，咁呢啲就係驚喜。

沈可欣性格節儉、持家有道，所以覺得買花好嘥錢，但楊證樺為氹老婆開心，近排送多咗，他坦言:「兩夫妻最緊要大家開開心心，每日開心就是日日都生日快樂。」

▲ 一家人好幸福！

兩子第一次露營

而今次露營慶生活動，亦是兩個仔仔第一次露營，沈可欣分享了多張家庭照，大讚兩個仔好努力去嘗試，寫道:「小朋友經歷咗好多第一次，起帳幕、踩高蹺、做小沙樽、做紥染、煮嘢食！你哋都好叻，好努力去嘗試。」而楊證樺則表示：「兩個仔仔好開心，第一次去露營，俾佢哋接觸下大自然，其實個營地都好好，有室外同室內，可以選擇係草地上露營，亦可以選擇裡面，我哋選擇係草地，唯一的感受係好多霧水，瞓醒個頭濕晒，但小朋友好開心。」

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責任編輯︰王明芳

