【特價機票】新加坡航空機票限時優惠　最平$1,280起飛獅城峇里【內附連結】

▲ 新加坡航空公司推出 Time to Fly 限時優惠，多個航點機票特價發售，是時候飛一轉去旅行！（相片來源：新加坡航空）

現在人人報復式旅遊，機票價錢也愈來愈抵，新加坡航空公司剛剛推出 Time to Fly 優惠， 3 月 15 日至 31 日期間，從香港飛往新加坡、吉隆坡、峇里島及全球 40 多個目的地，可以超值優惠。

Time to Fly最筍優惠由即日起3月至17日，香港飛新加坡、吉隆坡及峇里登巴薩的二人同行來回經濟艙票價，每位票價低至$1,280起，價錢包含稅項，但最少兩人同行。出發日期由4月12日至2024年1月20日，非常抵買！

▲ 即日至3月17日快閃優惠飛新加坡，二人同行價只需每位票價低至$1,280起。（相片來源：Unsplash）

而即日3月至31日期間，新航將提供飛往東南亞、歐洲和澳大利亞 40 多個目的地的商務艙、優選經濟艙和經濟艙票價優惠。 新加坡、吉隆坡、峇里、檳城由$1,630起，10月3日出發的歐洲機票由$4,210起，航點包括倫敦、法蘭克福、巴黎、哥本哈根、米蘭、羅馬，而8月出發的澳洲機票則由$4,215起。

▲ 今年10月3日至明年1月20日出發的歐洲機票，優惠價只需$4,210起。（相片來源：Unsplash）

在優惠期間，顧客於新航旅行體驗平台Pelago上首次預訂節目可獲25%的獨家優惠，並參與 SingapoRewards免費導賞團及活動體驗，在新航航班上免費使用機上 Wi-Fi 上網。同時使用萬事達卡卡預訂機票的客戶，將可獲Club SIM 7 天 Happy Travel APAC 套裝（新加坡行程）或免費使用新加坡機場 Plaza Premium Lounge 5 小時（新加坡以外的行程）。

由3月27日起，新航將每日新增一班由香港早上出發和新加坡晚上出發的SQ899/SQ898班次，從8月1日起，香港至新加坡航線將推出第四班服務，更多航班時間可選擇。

新加坡航空公司

購票網址：singaporeair.com

記者：張頌婷