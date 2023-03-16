【窮遊景點】內地男教$100租年卡入迪士尼　爆2大「慳招」玩全日︰根本沒人管

▲ 有內地男網民拍片教$100租年票入迪士尼，更大爆如何偷運食物進場。

中港通關後，吸引大批內地人重臨本港旅遊，當中有人分享在港旅遊的省錢攻略。近日有內地男網民在抖音上載短片教人以100元租年票「奇妙處處通」進場，足足節省約500多元；為了慳到盡，他更偷運食物及飲品進場，還揚言「無王管」，園內職員不會嚴查，「一面（臉）正氣凜然就進去了」。

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該名內地男網民在抖音拍片，以「只花100多就能游（遊）玩香港迪士尼的省錢攻略」為題，教人如何慳錢在香港迪士尼玩一日。他在片中表示，遊客到迪士尼只有2款門票選擇，一是購買日票，二是辦理「奇妙處處通」年票，但「你一年都去不了幾次，自己買年卡肯定不划算」。

後來在友人介紹下，得知網上有不少人出租年票，「結果跟我同行的幾個小伙伴他們都是租的」。他指自己租年票後節省很多，「原價500多的門票我只花了100多」，而園內職員不會嚴查，「一面正氣凜然就進去了」，叫網民不用擔心，還建議網民「需要的可以自己網上搜下」。

▲ 內地男網民教大家如何在園內省節入場和偷運食物。（影片截圖）

此外，該名男網民介紹了其他慳錢方法，他直言園內的食物和飲料售價很昂貴，建議自行帶食物、飲料進園，因樂園門外的保安不會嚴查。

我就帶了麵包飲料，直接放背包最上面。雖然規定不能帶，但是門口檢查根本沒管。

他後來有在園內消費，購買了火雞腿和炒飯，但公然飲用自己從酒店帶來的飲品，期間他更一度將炒飯倒到地上餵白鴿。

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網民批無錢不如唔好去

影片發布後，不少內地網民查詢租年票的方法，也有人分享帶食物入園的經驗，「港迪安檢不過機子，小包不用打開，背包你自己打開給工作人員看一下就ok了，基本都是可以帶進去的哈」；不過，有內地網民不同意租年卡的行為：「有些錢該花還是要花的」、「希望大家還是遵守一下規矩吧，盡量都自己買票進園，不要租卡啊！」。

片段同被香港一個facebook專頁轉發，引起香港網民熱議，有網民批評做法厚顏無恥，「咁樣呃人，點解佢仲擺上網同覺得自己好巴閉？」、「張年票都唔係好貴，好等錢使咩？要出租！」、「幾百蚊都唔想畀不如唔好去」等。

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迪士尼年票條款

有關遊客租借他人年票進場事件，TOPick已向香港迪士尼查詢，正等待回覆。據香港迪士尼奇妙處處通條款，樂園有權隨時拒絕接受、取消及／或沒收會員卡，情況包括使用個人會員卡入園或領取優惠者並非個人會員卡上所指定的賓客、如果賓客同時持有一個或以上的個人會員卡或會籍、個人會員卡及／或其優惠被用於商業目的或其他未經授權目的被濫用、會員作出危險、違法或無禮的行為等。

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責任編輯︰王明芳