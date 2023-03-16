【星級闊太】Janice Man由公屋升呢成闊太　文詠珊騷豪門生活日常引網民熱議

▲ 文詠珊於抖音拍片分享生活日常。

曾被封「𡃁界女神」的文詠珊（Janice Man），於2019年下嫁富二代吳啟楠，事業心重的拒做少奶，婚後長駐內地繼續努力幕前工作。

升呢為過億闊太的文詠珊上周分享一段生活日常的短片，貼地生活首曝光，不過文詠珊反被網民嘲諷！

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▲ Janice Man於2019年升呢人妻。

JM無懼素顏示人

片段中，她描述自己的生活細節，當中包括自己繳帳單、煮飯、洗衣服，平日逛街會素顏示人，另外她會做運動和做SPA，保持最佳狀態。

Janice Man於抖音寫道：「做最閃亮的自己，做自己的女王，我眼中獨一無二的她，女人一定要活成自己喜歡的樣子。」

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她大方把平日的生活曝光，卻引來網友討論，當中有問道：「她為甚麼要嫁人？」有網民即回應：「因為她遇到了愛情呀，她很幸福」

其後網民也留言：「不是她為甚麼要嫁人，而是誰可以擁有這樣的幸福和幸運」、「自己很優秀不代表不需要愛情啊」、「不被定義做最閃亮的自己」。

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成功開拓內地市場

年輕時的JaniceMan出身小康之家，因家人於97金融風暴投資失利，一家曾搬到梨木樹邨公屋居住，發奮圖強的她在14歲時透過擔任模特兒入行。

2009年她獲天王黎明賞識加入「Amusic」成為旗下藝人，由「𡃁模」轉型為演員。

及至2014年她更轉戰內地拍劇，兩年後她於大型武俠劇《蜀山戰紀之劍俠傳奇》憑「蜀山小師妹」一角深入民心，成功開拓內地市場。

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古堡夢幻婚禮

文詠 於2019年9月跟富二代男友吳啟楠結婚，他們到意大利米蘭Lake Como古堡舉行世紀豪門婚宴，之後又回港於半島酒店擺酒。

JaniceMan不少於社交平台分享生活日常，除令其上海豪宅曝光外，亦展示了位處香港大埔比華利山的複式豪宅，當中包括超大型客廳、景觀極佳的天台以及豪華浴室等等，環境非常舒適。

另外，JaniceMan曾於小紅書分享其收藏的200多對鞋，只見其衣帽間十分寬敞，去年底回慶生的她以闊太打扮示人。

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