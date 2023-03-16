【旅遊2023】大灣區航空4月新增大阪首爾航線　早機去晚機返最適合打工仔快閃

▲ 大灣區航空將於四月開辦大阪航線及增加首爾航班。(圖片由大灣區航空提供)

大灣區航空宣布於2023年4月28日新增日本大阪航線。新航線提供一星期三天往返香港與大阪（關西國際機場）的航班。另外，亦會在4月24日起增加首爾航班至一星期四天。大家可以準備購買機票「回鄉」大玩特玩!

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開辦來往大阪航線

▲ 新航線提供一星期三天往返香港與大阪（關西國際機場）的航班。(圖片由大灣區航空提供)

大灣區航空繼今年一月首航東京，現新增大阪航線，並提供早上出發的航班。「早機去晚機返」，絕對是計劃暢遊大阪的理想選擇。

航班詳情

航班 出發地 目的地 出發/抵達時間 每週航班 HB540 香港 大阪（關西） 0915/1400 星期日、星期三、星期五 HB541 大阪（關西） 香港 1500/1800 星期日、星期三、星期五

增加來往首爾航班

▲ 4月24日起增加首爾航班至一星期四天。(圖片由大灣區航空提供)

航班 出發地 目的地 出發/抵達時間 每週航班 HB520 香港 首爾（仁川） 0810/1250 星期一(4月24日起、星期二、星期四、星期六 HB521 首爾（仁川） 香港 1350/1640 星期一(4月24日起、星期二、星期四、星期六

上述航線均採用全經濟艙規格的波音737-800客機。

預訂機票: 按此，亦可使用手機應用程式或與各大旅行社聯絡。其他往返曼谷、台北、東京及首爾航班服務，按此。

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責任編緝：張懿慧