【旅遊2023】大灣區航空4月新增大阪首爾航線 早機去晚機返最適合打工仔快閃
休閒消費 12:19 2023/03/16
大灣區航空宣布於2023年4月28日新增日本大阪航線。新航線提供一星期三天往返香港與大阪（關西國際機場）的航班。另外，亦會在4月24日起增加首爾航班至一星期四天。大家可以準備購買機票「回鄉」大玩特玩!
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開辦來往大阪航線
大灣區航空繼今年一月首航東京，現新增大阪航線，並提供早上出發的航班。「早機去晚機返」，絕對是計劃暢遊大阪的理想選擇。
航班詳情
|航班
|出發地
|目的地
|出發/抵達時間
|每週航班
|HB540
|香港
|大阪（關西）
|0915/1400
|星期日、星期三、星期五
|HB541
|大阪（關西）
|香港
|1500/1800
|星期日、星期三、星期五
增加來往首爾航班
|航班
|出發地
|目的地
|出發/抵達時間
|每週航班
|HB520
|香港
|首爾（仁川）
|0810/1250
|星期一(4月24日起、星期二、星期四、星期六
|HB521
|首爾（仁川）
|香港
|1350/1640
|星期一(4月24日起、星期二、星期四、星期六
上述航線均採用全經濟艙規格的波音737-800客機。
預訂機票: 按此，亦可使用手機應用程式或與各大旅行社聯絡。其他往返曼谷、台北、東京及首爾航班服務，按此。
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責任編緝：張懿慧