【死神來了】21歲醫科生過馬路被撞斃　涉事救護車事後不顧而去

救護車本是救急扶危的重要工具，但稍有意外，亦可以成為殺人武器。近日印度一名21歲男大學生，於過馬路時，遭一輛急速駛至的救護車迎面撞倒。諷刺的是，肇事的救護車司機於事故後，不但未有停車，反而繼續高速行駛，逃離現場。不過司機最終仍難逃法網，遭到警方逮捕。

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根據當地傳媒報道，不幸身故的男子Anil Rajesh Godhani是一名正在專攻醫學專業的大學生。當日事故發生前，他才剛回家鄉與家人共聚天倫，參加傳統節日活動，之後在獨自返家的路途上，才不幸遇上死神的呼喚。

根據CCTV畫面所見，Anil走過馬路後，曾站在安全島上左右察看，確認可以安全才繼續向前走，未料一輛全速行駛的救護車卻急速駛來，Anil閃躲不及，下一秒就被撞飛倒地，當場斃命。諷刺的是，肇事的救護車事後不但沒有停車，而是繼續邊閃爍著警報，邊高速駛開，懷疑是趕著往下單的救人現場。

事後，警方依據錄影畫面辨識出該輛救護車與當天的司機身分，隨即在本月10日逮捕了救護車司機，目前全案仍在調查中。

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責任編輯：羅嘉欣