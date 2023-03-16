【九龍城寨】古天樂+林峯演經典港漫角色　監製莊澄：100%還原城寨面貌

▲ 古天樂主演《九龍城寨》。

本周舉行的香港國際影視展，多間大公司都宣布來年上映或籌備中新戲，當中古天樂的天下一電影繼續製作多齣本地製作，他亦參予了寰亞投資的大製作《九龍城寨：圍城》，電影改編自余兒原著、司徒劍僑編繪的經典港漫，將重現香港80年代的黃金盛世，及斥資重建香港歷史地標之一的九龍城寨面貌。

由鄭保瑞執導的《九龍城寨：圍城》，講述落難青年陳洛軍誤闖城寨，在城寨內結識了一眾好兄弟：信一、十二少、四仔等。兄弟們以龍捲風馬首是瞻，奮力抵抗惡勢力大老闆的入侵，展開連番惡鬥，誓死保衛城寨這個安身之地。

▲ 洪金寶、林峯、胡子彤、張文傑、劉俊謙等參演。

影片在去年已開開拍，演出陣容亦十分強勁，包括古天樂、洪金寶、林峯、劉俊謙、任賢齊、黃德斌、伍允龍、胡子彤、張文傑等。在今屆的影視展上，電影公司亦以《九龍城寨》作為設計靈感，展出「洪金寶拳館」、「古天樂士多」、「任賢齊燒臘飯店」、「林峯理髮」、「葉偉信洋服」、「莊澄中西醫」和「寰亞私家偵探社」等以電影主創命名的店面，布滿特意以橫街窄巷作設計的場地，相當注目。

還原城寨特色

《九龍城寨》監製莊澄表示，早在2016年已經洽談原著版權，著手搬上銀幕，他很喜歡故事關於兄弟情以及舊香港的情懷，加上童年跟家人曾住過城寨，故特別有感情，而海外地方如日本一直對九龍城寨很感興趣，覺得拍成電影亦可吸引不同觀眾。

因故事背景在80年代，寫小說或漫畫可以盡情發揮，要拍成真人版電影，最大的挑戰是如何重現城寨特色。過去一些港片如《追龍》都搭建過九龍城寨，但今次無論在製作規模和成本都大大加碼。

▲ 監製莊澄過去曾製作電影包括《無間道》、《頭文字D》等。

莊澄透露：「本來電影想在廣州搭景，但因疫情影響，最後決定全在香港拍攝，並在蠔涌、元朗分別搭出城寨實景，整套戲成本3億港元，單是城寨的製作費已是5千萬！」

他指美指麥國強設計出像真度和還原度極高的城寨，裡面的小工廠、點心店、民居都極真實。「自己以前都在那裡生活過，都覺得真的好像返回以前的日子。」

帶出傳承主題

《九龍城寨》原著共分上下兩部分，電影主要改編自首部曲，因為既能讓觀眾先了解不同角色，同時故事也更適合用動作片去包裝。當中古天樂演城寨內的領袖人物「龍捲風」，由此帶出多個熱血主角如林峯、胡子彤、張文傑、劉俊謙等。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

漫畫中的「龍捲風」一角，以張國榮的形象作為藍本，至於電影版在創作時已選定古天樂。莊澄解釋：「漫畫裡特別參考了張國榮的側面，因為覺得面相好靚，今次古天樂都拍了不少側面，因古仔亦很有氣質，站出來已有氣勢。」

而電影除沿用原著強調兄弟情和守護城寨的精神，亦會加入傳承的主題。「無論是古天樂或在戲中演大反派的洪金寶，都很想把香港電影精神交棒予新一代，故今次選角和試戲花了不少時間，林峯演的男主角固然令人刮目相看，其他新晉演員都有很突出的表現，值得大家留意。」

最新影片：林景程專訪

除古天樂演龍捲風，其他角色包括林峯演陳洛軍、洪金寶演大老闆、劉俊謙演信一、胡子彤演十二少、張文傑演四仔、伍允龍演王九、黃德斌演Tiger叔、任賢齊演狄秋。不過，莊澄指好些角色因為電影篇幅未能用上，如不少漫畫迷喜歡的吉祥。另外，張文傑演的四仔即漫畫裡的AV。「因導演解釋80年代應尚未流行AV一字，故改做四仔。」

《九龍城寨：圍城》現時已拍攝完成，暫定於今年上映，亦計劃再開拍續集。

記者：陳家昌