【航班消息】大灣區航空下月增大阪航綫　4月底啟航

▲ 大灣區航空宣布於下月28 日新增日本大阪航線，24日起往返首爾（仁川）的航班將加至每星期四班

大灣區航空宣布於下月28日起新增日本大阪航線，每周三班。

大灣區航空自今年1月首航東京後，將於下月28日起，加設飛往日本的新航綫，該航綫將會每周三次往返香港與大阪，並提供早上於香港出發的航班。此外，往返首爾（仁川）的航班亦會於下月24日起增加至一周四班，新的航班將加設於每個星期一。

大灣區航空自去年七月首航以來，積極擴展飛行網絡，航點數目現將增加至五個，包括：台北、泰國曼谷、大阪關西、東京成田及首爾仁川。

大灣區航空的香港-大阪（關西）航班詳情如下：

航班 出發城市 抵達城市 出發/抵達時間 每周航班 HB540 香港 大阪（關西） 0915/1400 星期日、星期三、星期五 HB541 大阪（關西） 香港 1500/1800 星期日、星期三、星期五

大灣區航空的香港—首爾（仁川）航班的詳情如下（新增航班後）：

航班 出發城市 抵達城市 出發/抵達時間 每周航班 HB520 香港 首爾（仁川） 0810/1250 星期一（4月24日起）、星期二、星期四、星期六 HB521 首爾（仁川） 香港 1350/1640 星期一（4月24日起）、星期二、星期四、星期六

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責任編輯：解青羽