【航班消息】大灣區航空下月增大阪航綫 4月底啟航
社會 12:33 2023/03/16
大灣區航空宣布於下月28日起新增日本大阪航線，每周三班。
大灣區航空自今年1月首航東京後，將於下月28日起，加設飛往日本的新航綫，該航綫將會每周三次往返香港與大阪，並提供早上於香港出發的航班。此外，往返首爾（仁川）的航班亦會於下月24日起增加至一周四班，新的航班將加設於每個星期一。
大灣區航空自去年七月首航以來，積極擴展飛行網絡，航點數目現將增加至五個，包括：台北、泰國曼谷、大阪關西、東京成田及首爾仁川。
- 大灣區航空的香港-大阪（關西）航班詳情如下：
|航班
|出發城市
|抵達城市
|出發/抵達時間
|每周航班
|HB540
|香港
|大阪（關西）
|0915/1400
|星期日、星期三、星期五
|HB541
|大阪（關西）
|香港
|1500/1800
|星期日、星期三、星期五
- 大灣區航空的香港—首爾（仁川）航班的詳情如下（新增航班後）：
|航班
|出發城市
|抵達城市
|出發/抵達時間
|每周航班
|HB520
|香港
|首爾（仁川）
|0810/1250
|星期一（4月24日起）、星期二、星期四、星期六
|HB521
|首爾（仁川）
|香港
|1350/1640
|星期一（4月24日起）、星期二、星期四、星期六
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責任編輯：解青羽