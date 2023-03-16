  • 24°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 13:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航班消息】大灣區航空積極拓寬飛行網絡　下月新增大阪航綫增加首爾航班

社會 12:33 2023/03/16

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

大灣區航空宣布於下月28 日新增日本大阪航線，24日起往返首爾（仁川）的航班將加至每星期四班

大灣區航空宣布於下月28 日起新增日本大阪航線，每周三班。24日起首爾（仁川）航班增至一周四日。

日本一直是香港人最喜歡的旅遊地點之一，而東京及大阪更是首選的城市。大灣區航空自今年一月首航東京後，將於下月28日起，加設飛往日本的新航綫，該航綫將會每周三次往返香港與大阪，並提供早上於香港出發的航班。此外，往返首爾（仁川）的航班亦會於下月24日起增加至一周四班，新的航班將加設於每個星期一。

大灣區航空自去年七月首航以來，積極擴展飛行網絡，航點數目現將增加至五個，包括：台北、泰國曼谷、大阪關西、東京成田及首爾仁川。

  • 大灣區航空的香港-大阪（關西）航班詳情如下：
航班 出發城市 抵達城市 出發/抵達時間 每周航班
HB540 香港 大阪（關西） 0915/1400 星期日、星期三、星期五
HB541 大阪（關西） 香港 1500/1800 星期日、星期三、星期五
  • 大灣區航空的香港—首爾（仁川）航班的詳情如下（新增航班後）：
航班 出發城市 抵達城市 出發/抵達時間 每周航班
HB520 香港 首爾（仁川） 0810/1250 星期一（4月24日起）、星期二、星期四、星期六
HB521 首爾（仁川） 香港 1350/1640 星期一（4月24日起）、星期二、星期四、星期六

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：解青羽

相關文章

【系統故障】機場電腦系統故障旅客受阻　機管局：5班機須延遲起飛
今日 11:36
【系統故障】機場電腦系統故障旅客受阻　機管局：5班機須延遲起飛
【交通意外】秀茂坪私家車疑失控撞兩電單車　2名鐵騎送院治理
今日 09:41
【交通意外】秀茂坪私家車疑失控撞兩電單車　2名鐵騎送院治理
【爆竊謀殺】消息：葵芳閣兇案疑犯已潛逃日本　為死者鄰居女兒男友
今日 10:17
【爆竊謀殺】消息：葵芳閣兇案疑犯已潛逃日本　為死者鄰居女兒男友

你可能感興趣

【系統故障】機場電腦系統故障旅客受阻　機管局：5班機須延遲起飛
今日 11:36
【系統故障】機場電腦系統故障旅客受阻　機管局：5班機須延遲起飛
【交通意外】秀茂坪私家車疑失控撞兩電單車　2名鐵騎送院治理
今日 09:41
【交通意外】秀茂坪私家車疑失控撞兩電單車　2名鐵騎送院治理
【爆竊謀殺】消息：葵芳閣兇案疑犯已潛逃日本　為死者鄰居女兒男友
今日 10:17
【爆竊謀殺】消息：葵芳閣兇案疑犯已潛逃日本　為死者鄰居女兒男友
大阪 大灣區航空 航空 日本 海外物業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【恐怖意外】8歲女展館座椅失足跌出護欄墮地亡 玩手機母捨身施救重傷
12:27 2023/03/15
【恐怖意外】8歲女展館座椅失足跌出護欄墮地亡 玩手機母捨身施救重傷
【奧斯卡影后】楊紫瓊與前夫首任妻子同框　Michelle坦言不享受少奶奶生活
10:50 2023/03/15
【奧斯卡影后】楊紫瓊與前夫首任妻子同框　Michelle坦言不享受少奶奶生活
【恐怖意外】維修員24樓跌士巴拿入升降機槽　14樓同事遭砸頭直插頭骨腦出血
16:14 2023/03/15
【恐怖意外】維修員24樓跌士巴拿入升降機槽　14樓同事遭砸頭直插頭骨腦出血