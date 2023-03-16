【解風東京】杜如風教平食東京美食　梁朝偉不知情下「被客串」演出

▲ 《解風東京》

杜如風（Helen）主持旅遊節目《解風東京》在前晚（3月14日）第7集全力介紹中目黑區，節目開始先去醫肚，幫襯Onigily Café的即叫即整飯糰，米飯棵粒分明，便利店的機製出品無可比擬，白米控的觀眾真係要試下。

食飽後，Helen開始「濕平」強項，來到Nigel Cabourn The Army Gym，主打當然是軍服亦有工人服。

▲ 當年南極探險隊攝影師着過的同款外套。

Helen自稱狼虎之年

當中有件仿製當年南極探險隊攝影師的外套，盛惠約1萬港元左右，Helen鬼馬同工作人員話︰「呢件褸犀利喇，啱晒你同你（指住正在拍攝的兩位camera man）。」

Helen接住話外套的設計同軍服相似︰「啲扣可以剝得好快，呢個愛嚟除男人嘅衫就啱喇……狼虎之年呀，嚟喇、come on。」還要加上動作，非常抵死。

介紹隱世拉麵店

遊日本豈可不食拉麵，該集尾聲Helen介紹一間隱世拉麵店Ramen Break Beats，是東京10間最高分拉麵店之一，主打醬油湯底，售價一點都不貴，1,000yen至2,000yen（約59港元至118港元）一碗，絕對平過香港。

師傅由淥麵到放料的過程，絕對可以用優雅來形容。Helen點的特上醬油拉麵，配料除了拉麵必備的叉燒之外，還有鴨肉片、雲吞、白肉、雞胸肉同半熟蛋。食完第一啖Helen已直豎拇子，一句「唔使講嘢吖」，盡在不言中。

瘋狂掃街猛食

昨晚（3月15日）Helen同大家去到墨田區押上，試無接觸迴轉壽司，一件大toro都係賣132yen（約7.8港元） 一碟海膽壽司賣290yen（約17港元）。

食飽後還有抽獎，只要客人將碟放入機計數收費之時，每5隻便有一次抽獎機會，有得食有得玩。接著，Helen帶攝製隊提供的2,000yen（約117港元），到下町人情街掃街。

她先買一盒6粒可樂餅收費300 yen（17.6港元），之後又睇中一個成塊面般大的栗子包，都只是180yen（約10.5港元），Helen一邊讚「好好食」，一邊話︰「又平又好食，呢個size食完頂到一餐，嚟到日本shopping無晒錢就可以買個嚟食。」

▲ 又平又大又好食的栗子包。

然後，她幫襯的串燒店，90yen（約5.3港元）一串串燒非常好味，吸引到全crew人幫襯，Helen盛讚醬汁惹味。

掃街最後一站是350yen（約20.5港元） 6粒的章魚燒店，好食不在話下，重點是老闆娘估Helen只是30歲上下，令她喜出望外。

▲ 梁朝偉在毫不知情下「被客串」。

一行人食飽後慢步到隅田川的新打卡位戀人橋，仿照法國的心鎖橋，有戀人聖地之稱，情侶可以買一把鎖，寫上二人名字然後扣在橋上，鎖住愛情。導演事前已為Helen準備道具，不過size出了點問題，鎖變成單車鎖，比較特別。

眾所周知，Helen極度迷戀梁朝偉，二話不說她在鎖一邊寫上「梁朝偉」，另一邊寫上自己名字，扣完之後還要加多句「鎖到咁實仲唔掂……梁朝偉我愛你，一生一世」，結果梁朝偉在毫不知情下「被客串」演出。

DIY牛仔產品

今晚（3月16日）去到大家非常熟悉的涉谷；八千公石像、十字路口萬人空巷的斑馬線，大家耳熟能詳。

今次新景點是涉谷區立宮下公園，行到腳軟可以到此一遊稍作休息。而且不只有得坐，樓高幾層的公園，依然有得食有得買。

園內除一般設施，天台還有多啦A夢同大雄的打卡位。就近的涉谷橫町食街，裏外設計是仿照昭和時期建設，內有20間餐廳，分別嚐到日本不同地區的食物，包括︰九州、四國、沖繩等地，仿如日式的冬菇亭一樣熱鬧。不吃東西都可以坐低歎杯飲品，感受一下昭和時期的氛圍。

▲ 立宮下公園天台有多拉A夢及大雄進駐。

有Helen的節目又點會沒有購物環節，轉眼間已去到一間有 60年歷史；主打DIY牛仔產品的工場，客人可以挑選心儀服飾，釘上自己揀選的鈕扣及名牌，變成獨一無二的自家品牌。

Helen揀了件牛仔褸，自選衫鈕同加工，原本價值24,000 yen（約1,400港元）的褸，在Helen DIY同着過上身加持後，已升值不少，更重要的是Helen明晚9點半，會在IG的J2 page開live，即場送出這件牛仔褸，當然不可以錯過。

▲ Helen揀了件牛仔褸，自選衫鈕及加工。

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