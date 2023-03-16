【恐怖意外】6歲女童邊食飯邊玩　不慎跌倒筷子插眼入腦9cm

▲ 6歲女童邊食飯邊玩，不慎跌倒筷子插眼入腦9cm。

內地近日發生一宗恐怖意外，鄭州一名6歲女童邊吃飯邊玩耍，結果不慎絆倒，筷子意外戳進右眼，插入顱內約9厘米，所幸經過2小時手術，成功將筷子移除，女童奇蹟保命，視力亦未受影響。

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根據內地傳媒報道，女童媽媽表示，孩子一邊吃飯一玩耍，在餐桌前絆倒，筷子插進右眼，其後出現嘔吐症狀，家人立即將其送往醫院。

進行電腦掃描檢查（CT）後，發現筷子末端已經全進到皮膚內，如不及時移除，筷子持續移位，會對周圍的動脈、靜脈造成損傷，導致出血，危及生命。加上筷子上帶有細菌和油污，一旦入腦後果不堪設想。

河南省直第三人民醫院神經外科主治醫生王瑞星表示，女童被送到醫院時，從外皮上還能看到筷子，但後來眼睛一腫，筷子便全進去，所幸未傷及大動脈和視神經。

醫生遂為女童進行全身麻醉，經過2小時手術，成功拔除異物。而女童的視力、視野、眼球活動，以及四肢活動都良好，僅在眼臉留下小傷口，將來可進行手術修復。

醫生提醒，家長應該看顧好小朋友，讓他們在玩耍、吃飯時要專心。一旦發生意外，由於不知道傷口深淺的程度，家長切勿自行拔走異物，應盡早求醫。

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責任編輯：羅嘉欣