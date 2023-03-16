【明星扮靚】高海寧騷18年前學生相　高Ling靠4大秘訣瘦身不瘦胸【多圖】

▲ 高海寧靠4大秘訣塑造S形身段。

TVB花旦高海寧去年續約大台後，首個工作獲委派擔任旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》主持，而劇集方面正為視后佘詩曼重返TVB接拍劇集《新聞女王》拍攝。由於高海寧早前在泰國狂吃狂喝，令魔鬼身形一度暴漲，加上天生易肥底子，她連日開行turbo做運動修身，即使忙碌開劇，工作前不忘運動保持美好身段。

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前日（3月14日）高海寧到戶外跑步時不慎遺失八達通，由於從中學開始已經使用，相當有紀念價值。她在社交平台晒出卡後的學生相，呼籲拾獲者能交回她：

頭先跑步跌咗張八達通，如果有人執到唔該畀返我。中學用到而家，好有紀念價值，上面仲黐住小朋友送嘅貼紙。

不少網民將重點放在高海寧的18歲學生妹造型上，大讚相隔18年依然沒走樣，絕對能證明靚樣屬純天然。

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咪神成長之路

現年36歲的「咪神」高海寧擁有34D驕人上圍、纖幼蛇腰，超S形魔鬼身材配以迷人電眼，俘虜不少男士成為性感女神。

她於2008年參加港姐成為打入五強而入行，其後不時晒出「最強Body」落力演出，《賭城群英會》出水芙蓉一幕最為經典，還有《反黑路人甲》低胸生擒王浩信、《法網狙擊》半裸大露背遭迷姦、《婚姻合伙人》車上更衣谷出5吋事業線等性感場口。

減肥容易減掉上圍，能維持S形身段絕不容易，究竟高海寧瘦身不瘦胸的秘訣是甚麼？

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1. 14天碳循環飲食法

高海寧一向來追求天然健康，從不因減肥而節食令身體變差。她採用14天碳循環飲食法，一周內夾集高碳和低碳飲食的日子，並將高碳與低碳的日子隔日進行。例如星期一、三、五進行高碳飲食日，二、四、六則進行低碳飲食日，周日是休息日。高海寧為加強效果，加入無碳日一整天不攝取碳水化合物，自煮無油版蝦仁炒蛋、水煮菠菜加天然辣椒片調味為晚餐，健康又美味。

2. 塑造性感蜜桃臀

除了碳循環飲食法，同時配合運動一起進行瘦身，包括跑步、瑜伽、重訓各30分鐘。高海寧並非天天到戶外進行運動，有時留在家做以下訓練，維持完美蜜桃臀。

跳繩100下

開合跳30下

跳繩100下

深蹲 30下（負重 20下）

跳繩100下

掌上壓 20下

▲ （IG圖片）

3. 牛油果益生菌奶昔

腸道健康能排毒修身，高海寧曾拍片教整牛油果益生菌奶昔，可以輕鬆減重。將一個牛油果和500ml酸奶以攪拌機拌勻，最後打開一粒益生菌膠囊，把粉末撒入去，拌勻即可飲用。她還提供小貼士，買牛油果時可揀選果皮相對黑、莖還在的，味道更佳。

4. 3分鐘V臉法

低頭族女生必學！經常低頭看手機會令下巴肌肉處於緊繃狀，容易令頸椎前傾。

高海寧自創獨門3分鐘V臉法，輕鬆踢走包包面之餘，還能塑造完美下顎線和肩頸輪廓。先把頭向上，用力開合口並往上提拉，然後把頭向上伸脷，用手感覺下巴至頸的位置有拉伸感。最後用手指關節從下巴肌肉往耳仔推往頸下拉，兩邊重複同樣動作，有助通淋巴。

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