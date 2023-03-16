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【隱形戰隊】演活凌毅從情深男變復仇奸角　許家傑勤操練大隻仔獲讚可塑性高

娛樂 16:13 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

TVB劇《隱形戰隊》內的凌毅（許家傑飾）演出亮眼。

TVB劇《隱形戰隊》昨晚（15日）的劇情圍繞「黑心殺人換心」案件，Cool Sir（陳山聰飾）昔日警隊戰友兼好友凌毅（許家傑飾）本來是一名熱血善良的情深男，不過自從他追查未婚妻Fanny（謝文欣飾）的死亡真相後便大受刺激，先後綁架Dr. Lam（林景程飾）和周曉悅（葉蒨文飾），黑化成為復仇者。

向來有操練的許家傑獲讚身型Fit爆，今次挑戰的角色性情大變，演活凌毅的許家傑令觀眾眼前一亮，大讚他可塑性高。

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許家傑大受打擊

昨晚及今晚的劇情圍繞「黑心殺人換心」案，劇情講述凌毅自未婚妻Fanny遇車禍身亡後失聯兼退出警隊，他原來一直獨自追查Fanny身亡真相。

幾經轉折，凌毅查出當年周昌盛（杜燕歌飾）為了救病危女兒周曉悅，竟買兇殺死Fanny並奪取其心臟為女兒作移植手術。

得悉真相後大受刺激的凌毅，理智盡失綁走周曉悅，並揚言要在昌盛面前直播生劏周曉悅奪回Fanny心臟，看得網民直呼緊張。

【香港先生】陳偉洪開健身中心壓力大致生蛇　好友許家傑望被操弗做代言人

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角色黑化

憑《愛‧回家之開心速遞》「送水輝」一角備受關注的許家傑，今次在《隱形》中雖然飾演遊走殺人犯邊緣的「奸角」，但由於本性熱血善良、對未婚妻情深專一，劇情反轉再反轉後更驚變受害者，獲取不少網民同情。

網民直指凌毅本性不壞、故事感人，還讚許家傑可塑性高：「送水輝做呢種要復仇嘅角色幾好睇。」其實前晚許家傑甫出場，已在網絡引發熱議，獲讚身手了得之餘，更有人留言支持他在劇中幹一番大事。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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