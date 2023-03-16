【名廚逝世】日本《鐵人料理》名廚陳建一　不敵間質性肺炎逝世享年67歲

▲ 日本《鐵人料理》名廚陳建一，不敵間質性肺炎逝世，享年67歲。

出演日本烹飪競賽節目《鐵人料理》（又稱《料理的鐵人》，日語：料理の鉄人）的中華料理名廚陳建一，研發出符合日本人口味的麻婆豆腐，以「中華鐵人」為人熟知，擔任赤坂四川飯店集團董事長，但日前因不敵間質性肺炎不幸逝世，享年67歲。

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綜合日媒報道，陳建一所屬的餐廳集團於3月14日在網站發表訃聞表示，陳建一在數年前曾發現患癌，接受治療後康復，但今年3月11日不幸因間質性肺炎在東京的醫院病逝，而他的葬禮將只有至親參加，結束後才公開訃聞。

陳建一（本名東建一），1956年出生於日本東京，母親是日本人，父親陳建民則是來自中國四川富順縣，被日本人譽爲「川菜廚神」。陳建一大學畢業後在父親經營的赤坂四川飯店學厨，隨後繼承父業成為四川飯店社長。他最為人所知的就是研發了「日式麻婆豆腐」，將四川麻婆豆腐改成符合日本人的口味，成為日本家喻戶曉的四川菜，他更被日本放送協會（NHK）稱可謂是讓麻婆豆腐紅遍日本的第一人。

1993年陳建一亮相於《鐵人料理》節目，6年間合計參加鐵人料理比賽92次，總成績為67次勝、22次敗、3次平，更創下節目史上最長連勝記錄19連勝的佳績。他生前致力於推廣四川料理，曾在節目《今日料理》擔任講師，出版過多本食譜。除了擔任四川飯店集團的董事長，他同時也是日本中國料理協會會長。

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間質性肺病較罕見 成因不明

本港呼吸系統科專科醫生曹忠豪曾受訪表示，間質性肺病屬罕見病，本港只有少數人患有這病，至今仍找不到成因。間質性肺病的患者多數在日常如做運動時容易氣喘、呼吸困難、乾咳，且會食慾不振。

曹醫生指，間質性肺病有不同類別，而其中一種與硬皮症有關。患有間質性肺病的患者大多同時患有硬皮症，因為硬皮症患者的免疫能力出現問題，會攻擊自己身體內的組織，例如肺間質組織，使肺部纖維化，並失去其功能。由於肺功能一旦喪失便無法逆轉，若大家有相關症狀，應及早向醫生查詢。

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責任編輯：羅嘉欣