【幼兒鯁喉】3歲女童硬幣卡喉窒息　15歲堂哥睇片自學急救法歷生死1分鐘

▲ 內地一名3歲女童硬幣卡喉，幸獲表哥即使急救。

幼童好奇心旺勝，一不留神，隨時誤吞異物，嚴重可送命。近日內地有名3歲女童吞下硬幣，卡喉窒息，千鈞一發之際，在場的15歲表哥發現異樣，想到之前在網上看了急救的影片，臨危不亂立即施展出來，所幸女童成功吐了硬幣出來，保住性命無大礙。

3歲女童吞硬幣卡喉

綜合內地傳媒報道，3月10日，廣東惠州一名3歲女童跟15歲表哥在家中，當時沒有大人在場，從CCTV家用監控的影片所見，女童突然抬頭吞下一枚5角硬幣，隨即喉嚨被卡著，出現窒息致一臉通紅，更持續咳嗽，此時表哥聽到表妹異常聲音，發現不妥前來查看，發現她誤吞異物。

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千鈞一發之際，表哥問「你幹麼？吐出來！」，並立刻抱著表妹進行急救法，該急救法名為「謙烈治法」或「海姆立克急救法」，見表哥站在表妹背後，用雙臂環抱其腰部，持續用力往上向內擠壓腹部，並拍手妹妹的背部，表妹終於成功吐出硬幣。

表哥長舒了一口氣，攤坐在梳化，同時斥責表妹輕力打她的頭，「把哥哥嚇死了你哦，還有沒有？嚇死哥哥了……」，見表妹擰頭示意口中已沒有異物，表哥安心下來全身發抖，猶有餘悸，整個過程不到1分鐘，經歷徘徊生死之間似的。

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事後女童的爸爸葉先生接受當地傳媒訪問，表示非常感激侄仔的舉動，知他在抖音自學了急救。爸爸有將CCTV影片放上網，標題為「所幸萬幸，感謝我的侄子。#監控下的一幕」，希望提醒家長小心孩子誤吞異物，家長學急救的重要性。他在留言補充︰「真心要感謝哥哥，哥哥剛好周五不用上晚修，如果不在家，後果不堪設想。」

急救大法

據本港消防處的資料，施行「謙烈治法」是站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部；一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳；將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置；以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓；重複以上動作，直至患者吐出異物為止。

鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。大埔那打素醫院兒童及青少年科副顧問醫生鄭恩華曾指出，兒童異物鯁喉高危者是10歲以下的小朋友，因他們的氣管直徑只有1至1.5厘米；尤其是4歲以下的小朋友，或嘗試將東西放進口裡，因而誤服高危物品。

他又提醒，家長為小朋友準備食物時，應將食物盡量切細，譬如把水果切成果蓉等，並提醒小朋友慢慢咀嚼。

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責任編輯︰王明芳