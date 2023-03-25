【父母責任】帶1歲女兒去地盤開工　24歲爸爸：她是我工作的動力

▲ 男子羅霜帶一歲女兒去地盤上班。

兒女是父母一生中最大的牽絆。近日內地網上一段影片引起網友的關注，片中拍到一名男子坐在挖土機上工作，令人驚訝的是他手中抱著一名約一歲的小孩，引起大眾對「安全問題」的討論。事後，該名男子解釋，自己被迫帶著孩子上班是有著苦衷的。

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綜合內地媒體報導，該名男子名羅霜年24歲，在四川宜賓工作，女兒年僅14個月。羅霜解釋，女兒一歲前都是由他和太太在家中輪流負責照顧。今年新年後，太太找到了一份人工比較高的餐廳工作，但調配不了時間照顧女兒。此外，羅霜也坦言不放心把女兒留在家鄉，

孩子的爺爺有腦梗，奶奶要照顧爺爺，外公外婆年紀也大了，而且孩子比較黏我們。

有見及此，羅霜便決定帶女兒一起上班。

羅霜為了消除太太的掛心，常常拍攝和女兒工作時一起的影片給她看。最近，他更把片段上傳到社交平台，才引起了網友的關注。羅霜表示自己非常注意安全，而且地盤的主管和同事知道後也對女兒特別關顧。

第一次帶著女兒去挖土機工作時，羅霜記得她表現得很興奮，幾乎摸遍機內每一個角落，

這個時候我就會教育她不能碰這些，好在她很乖巧，告訴她不要碰她就不怎麼碰了。

如果女兒累了，羅霜就鋪上一塊毛巾讓她直接在挖土機內睡。

羅霜甜蜜地道，把女兒帶在身邊感到無比幸福，

看著她在我身邊，覺得工作都沒有那麼辛苦了，她就是我工作的動力。

他希望女兒將來想起和爸爸在挖土機的日子，都是充滿快樂的回憶片段，也想女兒會認為這是一件很有型的事。

雖然有網友會擔心安全性的問題，但也有網友比較正面地認為確實是很幸福的一件事，「的確超酷的，小時候就喜歡這種東西」；不過也有網友取笑羅霜的想法將會落空，「記憶直接清除，回憶個毛線。」

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責任編輯︰王明芳