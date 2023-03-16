【旅遊2023】快閃渡假必去「山寨版希臘」　平住藍白色洞穴套房望無敵海景

▲ 趁有假期，大家不妨快閃平遊「國產聖托里尼」!

隨著各地通關，大家可以四出旅遊洗滌心靈，順道「止一止旅行癮」。如果假期和預算有限的話，不妨考慮平遊「國產聖托里尼」! 有網民在「深圳大灣區好去處開心share」 Facebook群組分享，只需HK$1200就可入住希臘風海景度假屋，更包2餐及專業攝影服務等。吸引大班網民留言，表示「抵玩、吸引」。

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山寨版希臘 跟足真身標誌性設計

▲ D棟-悦瀾海景泳池套房。(圖片來源:Klook官網)

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這間網紅打卡酒店，蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿（Miyue · shenzhen Santorini Sea View Resort），位於深圳南隆社區海濱路。根據旅遊網站資料顯示，酒店於2020開業，分一、二期，合共設有A、B、C、D、J、K、L棟。

▲ K棟-海景泳池陽台大牀房。(圖片來源:Klook官網)

據知，酒店二期以希臘聖托里尼當地酒店作建築藍本，以白色配藍色為主要設計，依足當地酒店標誌性的洞穴設計，加上臨近海邊，絕對可以以假亂真，如置身真正的聖托里尼。

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網上資料所示，酒店二期設有J、K、L棟，而每一棟的設計略有不同。房型亦配有多種選擇，如海景陽台大牀房、園景大牀房、側海景大牀房、海景泡池大牀房、側海景泡池雙牀房、海景泳池陽台大牀房等。酒店設施方面，設有室內餐廳、戶外餐廳、無敵海景酒吧等。

人均幾百起歎靚景 包2餐兼美拍服務

▲ 無敵海景加上希臘風洞穴設計，成為網紅打卡酒店。(圖片來源:Klook官網)

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網民分享自己花約HK$1200訂了套票，包括J棟側海景陽台大牀房一晚住宿、雙人早餐、雙人下午茶、晚安甜湯及20分鐘攝影美拍服務。

▲ 相關旅遊網頁顯示，可以低至HK$801起入住海景房。(圖片來源:Klook官網截圖)

TOPick記者查看相關網頁，發現最低可以HK$801可入住L棟·側海景房及享用相關服務。如大家想享受靚景，入住更大面積的套房的話，就可以揀選J棟或K棟的房型，價格亦相對地較高，約HK$1074起-HK2529起不等。

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貼文一出，有網民笑言「唔洗去泰國/希臘啦」; 亦有網民分享自己曾入住酒店並大讚「好舒服好靚，好好服務」。不過，有網民擔心地理位置偏遠，附近餐廳較少，略嫌不方便。而樓主則回應「蓮塘口岸的士去 $88-112人仔，54mins左右」。

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責任編緝：張懿慧