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【外傭跳工】勞工處檢討職業介紹所實務守則　雇傭工會倡設立委員會審核

社會 13:37 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港僱傭公會主席陳東風指，外傭「跳工」情況並不普遍，部分外傭「搏炒」或只是因為未能轉工

外傭「跳工」問題令不少僱主感到苦惱，勞工處已就檢討《職業介紹所實務守則》提出多項初步建議，包括一般而言外傭在兩年合約期內申請在港轉換僱主，通常不會獲批。香港僱傭公會主席陳東風今（16日）早指，外傭「跳工」情況並不普遍，倡設包含多方成員的委員會，審核理據是否可合理地接受。

勞工處針對外傭「跳工」問題，計劃修訂《職業介紹所實務守則》，包括要求職業介紹所向外傭求職者清楚解釋現行政策下，除了因為原來僱主外調、移民和逝世，或經濟等原因提早終止合約，或有證據顯示外備曾受到苛待等特殊原因，否則外傭在兩年合約期內申請在港轉換僱主，通常不會獲批。

香港僱傭公會主席陳東風今（13日）早於電台節目指，絕大部分外傭都清楚明白不可隨意轉工，外傭「跳工」情況並不普遍，惟部分外傭「搏炒」可能是因為未能轉工已「無心戀戰」，而迫使僱主解僱回鄉，並非在解僱後可另覓新顧主，他又指入境處安排下，即使外傭願意放行，亦難以另覓新工。

他表示，不少外傭兩年內離職的原因，是工人、僱主甚至合約出現問題，並非所有是因負面行為而離職，但即使僱主要求等有道理的原因亦一律當是中途離職並拒絕申請。他建議設立委員會，成員包括外傭團體、介紹所、僱主代表、領事館代表和入境處等，審核理據是否可合理地接受。

針對外傭「跳工」問題，勞工處亦提出建議，要求職業介紹所向外傭求職者清楚解釋現行政策，包括如有證據證明外傭「跳工」，其工作簽證申請會被拒絕，相關紀錄亦會作為政府日後考慮其將來工作簽證申請的因素之一。同時建議守則定明職業介紹所不應以金錢誘因等營商手法，誘使在職的外傭提早終止合約等。

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記者：解青羽

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