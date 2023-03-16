【港產片前景】串流平台助本土作品演員衝出國際　港導：用心創作自然觸動觀眾

▲ 3名本地導演指，串流平台助本土作品演員衝出國際，用心創作自然觸動觀眾。（林宇翔攝）

近年港產片成績驕人，多部電影叫好叫座，早前更誕生首部破億票房港產片創造歷史。多名本地導演看好行業前景，導演陳詠燊現時港人更願意觀看，甚至為票尾「打卡」。導演吳煒倫則表示，Netflix等串流平台崛起，令本地電影及演員在全球市場間曝光度大增，即使小眾的題材亦總會找到支持的觀眾，對作品的發展及衝出國際的前景有信心。

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「香港國際影視展」今日（16日）最後一日展期，當中「亞洲影視娛樂論壇」邀請到《毒舌大狀》導演吳煒倫、《飯戲攻心》導演陳詠燊及《一路瞳行》導演朱鳳嫻同場對話，以「與導演對話： 香港電影的『小陽春？』為題，和與會者共同探討港產片的最新發展，如何令香港電影業保持強勢，帶領「港產片」衝出國際。

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行入逾廿年，主職編劇的吳煒倫，曾編寫多部著名電影如《綫人》、《寒戰2》等，《毒舌大狀》是他首部執導的作品，他認為至少觀察3至5年，勢頭能持續，才可斷定本港電影已達到小陽春。同期編劇出身的陳詠燊則稱，最近的現象是一個好的開始，因為最近數年港人更願意入場觀賞港產片，甚至為票尾「打卡」上載至社交平台，並非只看荷里活電影，「以前啲人喺唔敢同人講睇港產片，甚至唔睇港產片咖嘛」。

獲電影公司投資拍攝《一路瞳行》的新導演朱鳳嫻表示，商業公司的投資意向近年亦有很大轉變，不再只看重演員陣容，即使題材小眾，但劇本足夠優秀，亦願意注資開拍，令新導演踏足電影工業的門檻下降。

吳煒倫亦認同新導演入行的難度降低，以往有意執導的人，需要在行業工作一定年期，前輩或師父認為你勝任時才有機會，但現在社交平台盛行、各類的電影比賽，有志之士都能展現自己，不過強調拍攝的故事內容優秀，才是令外界賞識的成功法則，重申劇本對一部作品十分重要，因此昔日編劇的經驗，為其創作一個良好的故事打下基礎。

近年大賣的港產片，多為本土題材，海外觀眾難於接受及理解，或令相關作品難以賣埠，吳煒倫卻認為，拍攝小眾或本土題材的電影，才是行業未來的主流及出路，因為全球觀眾時興於串流平台收看影片，在海量的作品中大眾的主題已缺乏競爭力，相反小眾及本土的題材，令他國觀眾了解當地文化，因此小眾作品不愁沒有市場。

陳詠燊補充，足夠優秀的作品，其蘊含的情感及中心思想是世界通用的，只要用心拍好故事自然可以觸動觀眾。

吳煒倫又指，串流平台的輻射範圍廣泛，更容易令本港電影流通全球，「以往歐洲地區要認識我哋嘅作品，只可以在電影節中」，同時是一個絕佳的機會讓外國人認識本土演員，是本地電影及演員衝出國際的主要渠道。

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記者：陳麗娜