【港爸抉擇】育3孩老婆人工夠養家　40多歲文員月入4萬欲辭工做全職爸

▲ 有港爸打算放棄月入4萬的筍工，轉做全職爸爸照顧3子女。（《寶寶大過天》劇照）

「男主外女主內」的觀念已不合時宜，不少爸爸也樂於做湊仔公，讓太太出外追求事業。一名3孩港爸在網上發文稱自己年過40，太太是一名專業人士，其人工已足夠養家；相反自己只是一名文員沒有事業野心，現時月入4萬，他身為人父卻希望陪伴子女成長，故詢問網民意見。

該名爸爸日前在連登討論區發文指，自己40幾歲育有3名子女，最大10歲，最小1歲，太太和外家都是專業人士。而自己則在世叔伯兒子的公司做跟單物流文員，每月人工4萬多，他形容每日返工無聊但輕鬆。

平時都無咩辛苦，講得上係無聊，人工就4萬幾，大假得廿日，星期六日唔駛返。因為識個老闆，同事都唔會點俾嘢我做，搞到我好無聊，年紀上又傾唔埋，無咩social。

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陪伴子女成長 VS 搵錢退休

他解釋由於自己有恩於老闆的爸爸，所以老闆為報恩，出高於市價聘用他，「實際同普通文員無咩分別，可能市價20,000至25,000左右。真係無咩捱過，返工都未試過遲放。」這看似是一份筍工，但他覺得返工好自悲，「如果俾人知道我咁嘅人工，一定會俾人睇唔起」。

他又言外家都有點看不起他的工作，而太太的人工已經足夠養家，「個家又唔使靠我，但如果要奢華少少就要我做埋嘢」。他打算辭職轉做「全職湊仔公」，專心湊3個小朋友，「好想睇住小朋友大，又驚之後無錢」。不過，他擔心日後無錢和退休問題，故詢問網民意見他應如何抉擇。

網民︰無錢仲會有老婆？

帖文一出引來網民熱議，但只有少數網民支持樓主辭職︰ 「始終要有父母照顧啲細路先會健康成長，順便趁呢段時間進修吓或者發掘其他技能，而家年代唔同咗啦，做全職爸爸冇乜大不了」。更多網民認為他現時的工作是筍工，男人沒有工作會失去尊嚴，而且可以賺多些錢為孩子提供更好的升學選擇。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳