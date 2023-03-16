【安全措施】拍拖3年男友突要求用安全套　女生憂另一半外遇傳性病

性生活習慣突然改變，不免會惹另一半起疑。日前台灣就有一名女生，在網上分享和自己拍拖3年的男友，幾乎不會使用安全套。但最近幾次開始，男友卻突然重新戴套，令她懷疑男友是否有外遇，害怕傳播性病，才主動要求使用安全套。

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一名女網民在網上討論區Dcard，以「交往3年的男友突然開始戴套」為題發帖，提到與男友交往3年多，除了起初幾次親熱之外，其後每次發生關係，男友都不會使用安全套，因此她每次都會在事前服用避孕藥。

然而最近幾次，男友又開始使用安全套，令女友疑惑地追問原因。男友則解釋，因為不使用安全套會感到緊張，加上想留在裡面，故此才改變習慣。

女友為此感到疑惑，擔心男友是否在外面「偷吃」，怕傳染性病給她，才主動改變3年以來的習慣。

帖文引來網上熱烈議論，網民意見兩極。有網民認為男友並非有外遇：「八成是有兄弟鬧出人命，他也有所警覺吧」、「無套比較有感沒錯，但相對會比較快X，也擔心會懷孕」。

不過，也有網友留言：「這陣子多留神吧，觀察一下他到底是精神出軌還是買春了」、「恭喜你啊！你要綠了」、「很多人都在幫男生說話，但其實男生們自己都很清楚，就是有在約怕傳染給你」。

安全套有助延長射精

使用安全套除了能預防性病傳播外，也有助男性延長射精時間。台灣泌尿外科醫生侯鎮邦曾在「問8線上健康諮詢」撰文指出，根據美國現代性學研究創始者阿爾弗雷德·金賽（AlfredC.Kinsey）在1950年所說的定義，性交時間是指從陰莖插入陰道開始，到射精為止，平均超過2分鐘即為正常。另有一項研究曾指，美國75%男性在3分鐘內就射精。

侯醫生表示，AV片中的男優射精時間往往會超過這個數字，導致現代男性有莫大壓力。日本學者一項研究顯示，逾7成男性曾因射精時間感到焦慮，並懷疑自己有早洩問題。而使用安全套、放鬆心情，或是藥物治療，都是有助解決早洩問題，延長射精時間。

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責任編輯：羅嘉欣