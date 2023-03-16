【女神歸位】苟芸慧公開生酮飲食瘦身餐單　瘦身不瘦胸重回顏值巔峰

▲ 苟芸慧晒瘦身成效事業線吸晴。

2009年華姐冠軍苟芸慧，早年因患上甲狀腺疾病而身型暴漲，高峰期達至170磅，雖然苟芸慧顏值超班，但身型依然時肥時瘦，不過一個多前苟芸慧前進行生酮飲食減肥法，日前於社交平台分享靚相的她已見成效。

從片段所見，苟芸慧V字面比前明顯，某些角度更是兩頰凹陷！另外，身穿蝴蝶圖案靚衫的苟芸慧更輕露事業線，可說成功「瘦身不瘦胸」。

女神狀態回勇，不少網民也大讚苟芸慧很美，「有冇時間開下直播睇睇」、「女神 好嗦」、「講真，妳，根本唔需要濾鏡、美顏嗰啲假嘢」和「笑起來好甜」

成功瘦身的苟芸慧心情大靚，當中留言說：「忙碌的生活也不要忘記愛自己，給自己一個微笑，告訴自己你很好。」

【明星減肥】苟芸慧獲讚清減不少 苟姑娘靠生酮飲減肥法重現V字臉

▲ 大騷事業線！（小紅書截圖）

生酮餐單+168減肥法

另外苟芸慧分享了生酮美食餐單，她寫道：「可以跟著一齊吃笑一個，分享我這一個月的生酮美食餐單〜真的很豐富啊」苟芸慧透露自己一日只吃兩餐，再配以168減肥法。

從餐單所見，她會進食豬頸肉、肉扒、牛肋骨條和魚等高蛋白質食物。有網民問道：「意大利飯同麵包怎會是生酮飲食?」，苟芸慧即答道：「椰菜花做飯和生酮麵包。」

苟芸慧曾表示在醫生指導下進行生酮飲食，於第8天時已成功減掉2kg，堅持了三個星期後為了鍛練肌肉，需要補充蛋白質，她因而撥出兩天斷食。

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苟姑娘修身決心大

一周前苟芸慧透露剛完成36小時輕斷食，斷食之後的第一餐她只吃沙律，當中她寫道：「36小時後的第一餐我可以賴我家狗狗嗎？ 如果不是帶他出去太消我體力，說不定我可以做到48小時生酮。」似乎苟芸慧減肥決心強大。

事實上苟芸慧2月14日情人節那天開始進行生酮飲食，當天她於小紅書寫：「生酮飲食日記，有興趣的朋友可以一齊。」

此外她分享了3張相片，其中一張相見苟芸慧捧著一盆沙律，另一張即展示其午餐，當中包括豆類、菇以及雞扒，另外還有一張蔬菜和雞肉等食材的相片。

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2009年華姐冠軍苟芸慧與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋於2018年結婚，惟近年兩人不時傳出「分」訊，婚姻亮紅燈，二人亦不再在社交網甫相放閃，令傳聞甚囂塵上。

不過，近日有指老公陸漢洋施展「馬拉松式」箍煲行動，終於在3個月前成功氹回苟姑娘，二人再度夫妻檔上陣出席友人活動，重修舊好。

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